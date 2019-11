Ley Trombofilia: "Santa Fe es pionera no sólo a nivel nacional, sino a nivel mundial"

El Senado Santafesino le dio sanción definitiva a la Ley de Trombofilia. La iniciativa impulsada por la diputada Patricia Chialvo permitirá garantizar el acceso a la salud pública para el diagnóstico y tratamiento temprano de la enfermedad.

De esta manera, “acortar el camino doloroso de lo que significa para muchas mujeres padecer trombofilia, ya que la mayoría de las veces se enteran del diagnóstico luego de la muerte de un hijo”, señaló la diputada.

La ley permitirá modificar los protocolos médicos internacionales para permitirles a las mujeres iniciar el estudio específico que detecta trombofilia en el embarazo, a mujeres que no hayan sufrido pérdidas y para quienes hayan perdido por primera vez, en lugar de tener que perder tres veces para acceder al tratamiento, como actualmente lo exigen los protocolos.

Con la modificación del proyecto que se aprobó este jueves, la detección y el tratamiento “se pueden hacer antes y acortar este camino doloroso para muchas familias”.

En diálogo con "Línea Abierta" (FM 101.3) Yesica Osorio, intengrante del grupo Trombofilia y Emabarazo Santa Fe, contó que "Falta nada más la promulgación del gobernador nada más, pero ya es ley en Santa Fe, básicamente el objetivo es regular no sólo el tratamiento sino también el diagnóstico de la Trombofilia, antes de esta ley el protocolo internacional decía que para ser diagnosticada con Trombofilia tenía que perderse mínimo tres embarazos de menos de 10 semanas ó dos de más de 10 semanas, lo que buscamos con la ley es acortar el camino doloroso que significan tantas pérdidas de embarazos para tantas familias y reducir a una pérdida cuando no hay antecedentes y a ninguna pérdida cuando no hay ningún antecedente familiar que te pueda indicar que puede llegar a tener algún tipo de trombofilia".

"Pasar por tres pérdidas de embarazo es devastador, a mí me pasó y es muy feo e indignante (...) Patricia Chialvo le puso el papel y la voz a esa ley que tanto necesitábamos", aseguró Osorio.

Y reveló: "Santa Fe es pionera (en Ley de Trombofilia) no sólo a nivel nacional sino a nivel mundial, y eso es un orgullo para nosotros que transformamos el dolor de la muerte de nuestros hijos, en compromiso".

Fuente: Agenciafe