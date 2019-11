Ley aprobada: las escuelas deberán enseñar folklore 

La senadora nacional Magdalena Odarda fue la autora de este proyecto que tuvo un gran apoyo de los referentes del folklore de todo el país. La ley no sólo se refiere al folklore como música o danza, sino que se lo considera de manera íntegra. De esta manera, incluye también a todo lo que hace a nuestra identidad como argentinos y a conocer nuestras raíces.

Esta noticia se replicó en todos los medios del país y fue muy bien recibida porque es importante que se trate en todas las escuelas argentinas. Por su parte, la senadora detalló que se incluyen historias, leyendas, literatura, costumbre, comidas típicas y todo lo que hacer al ser nacional.

La ley que establece como patrimonio nacional y cultural al folklore, puede ser adecuada según la disposición del Ministerio de Educación de cada provincia, responsables de determinar cómo se aplica y cómo se enseña en las escuelas. Puede ser como una materia, a través de talleres o incorporando el contenido a otras cátedras.

Luego de la aprobación de la ley, la Profesora de Danzas Folklóricas Argentinas, Graciela Toledo de Giordano, una referente del folklore en la región, en diálogo con El Departamental comentó que apoya absolutamente este desafío y se mostró feliz por lo acontecido. Además, recordó que desde el 2017 vienen trabajando con esta idea en la provincia de Santa Fe.

«Para mí es el mejor regalo que recibí este año, pero, no es una lucha de este año, en Buenos Aires desde el 2004 se viene luchando, se perdía, no salía y ahora se dio por una senadora que gracias a Dios logró que se apruebe. Folklore creen que es bailar gato o chacarera y no es así, dentro del folklore tenemos la historia de la danza, la vestimenta, el origen, en qué provincias se baila. Por ejemplo, el paisano tenía distintas vestimentas dependiendo de la zona, nosotros tenemos orígenes litoraleños. Hay muchísimo por enseñar, es importante enseñar la historia junto con la danza. Me duele que digan ‘mi hijo se va a disfrazar de gaucho’, no es un disfraz, es nuestra identidad, orgullosos de los que llevan esa ropa».

Esta ley pondrá al folklore en todos los niveles educativos del sistema nacional, tanto estatal como privados, ya que abarca los niveles primarios y secundarios, donde se buscará profundizar en los conocimientos de la cultura regional.

Graciela hace cincuenta años que es Profesora de Danzas Folklóricas Argentinas y desde hace trece años brinda a sus alumnos el profesorado del reconocido IDAF (Instituto de Arte Folklórico) en el Liceo Municipal de la ciudad de San Cristóbal. Actualmente, también dicta clases en Huanqueros, Santo Tomé, Santa Fe y planea abrir tres escuelas más a partir de enero. Los egresados de esta escuela tienen la formación necesaria para enseñar folklore en las escuelas y hasta aprenden sobre las costumbres, las vestimentas y las leyendas. Además, Graciela comentó que el Profesor Fernando Rafael Guardia de San Justo también se encuentra dictando clases en la ciudad.

«En el Liceo Municipal se dan las tres asignaturas del IDAF: danzas folklóricas, malambo y bombo autóctono y guitarra argentina. Hace tiempo solicité al Ministerio de Educación la parte de Pedagogía, el IDAF tramitó que los profesores que se recibieron, ahora sí puedan hacerla y puedan dar clases. Somos profesores tradicionales que queremos preservar nuestra identidad», dijo la Profesora Graciela.

Además de esta ley nacional, se sabe que en las provincias de San Luis y Chaco tienen una ley propia y, si bien en Santa Fe fue presentado el proyecto en el año 2017, sólo consiguió la media sanción en la Cámara de Diputados.

«En Santa Fe hace años que vengo en la lucha, lo más importante es que se logre, porque está la asignatura de danzas, pero, bailan todo tipo de música que se incorporó a nuestro país. Si en Santa Fe no se aprueba este año, hay que empezar de cero el año que viene. Tenía media sanción de la Cámara de Diputados, no tuvimos quórum en la Cámara de Senadores. Sería muy importante que se pueda aprobar, folklore son nuestras raíces y nuestra esencia».