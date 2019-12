Dupouy: “Nos dejaron facturas con deuda por 50 millones”

La semana pasada asumió como Intendente de la ciudad de Ceres, Alejandra Dupouy. Lleva escasos día de trabajo y las emociones comienzan a mezclarse con las preocupaciones debido al estado económico financiero con el que se encontró en el municipio que gobernará durante los próximos 4 años. Una de las medidas que ya se puso en marcha es enviar al Concejo Deliberante de Ceres el proyecto de ordenanza para declarar la emergencia económica-financiera.

El pasado jueves, Dupouy estuvo presente en la ceremonia oficial de asunción de autoridades de la ciudad de San Cristóbal. En la oportunidad anticipó que:“todavía perdura la emoción y la alegría, pero también la preocupación, en estos días hemos realizado un diagnóstico de lo que hemos encontrado y realmente es un poco más preocupante de lo que nosotros pensábamos. La situación económica del municipio es compleja, en los pocos días que hemos tenido para analizar, tenemos alrededor de 50 millones de deudas. Aparecen proveedores con nuevas facturas y hay cheques emitidos por la anterior gestión que van a vencer el 20 de octubre del 2020, el panorama complejo para nosotros. Los 4 millones que dejaron en las cuentas de los bancos están comprometidos por cheques emitidos. Estamos muy preocupados, en pocos días debemos cumplir con los aguinaldos, con el sueldo anual complementario y los ingresos del municipio no alcanzan. Nos están faltando 4 millones para poder cumplir con los sueldos del personal, estamos complicados y preocupados esperando asuman las nuevas autoridades en la provincia para comentarles cual es la situación económica y financiera del municipio”.

El flamante gobierno de Alejandra Dupouy solicitará a la brevedad una auditoria. “en los escasos días de trabajo notamos una administración muy desordenada, hay muchas cosas que no se realizaron de la manera que lo establece la ley, pediremos una auditoria para saber bien donde estamos parados, para no mentirle a la gente, para contarles detalladamente en el estado que contamos hoy por hoy el municipio y a partir de ahí de qué manera empezar a caminar y planificar la infraestructura de la ciudad y de qué manera poder gastar los recursos de manera austera pero eficiente” anticipó Dupouy.

Por estas horas, la Intendente analiza con su equipo de trabajo varias deudas. “Hay algunos proveedores que vamos a estar citando para conocer en detalle de que deviene la deuda, empezaremos a preguntar bien qué genero la deuda. La preocupación más grande que tenemos hoy son los servicios públicos, es un compromiso que tenemos con la ciudadanía. Hoy tenemos una ciudad con mucha basura descuidada, con los servicios muy resentidos como la recolección diferenciada de residuos que no existe, riego, obsoleta y escasa iluminación, con una circulación muy comprometida por el mal estado de las calles no solo en el sector urbano sino también en el sector rural, todo nuestro esfuerzo y nuestro compromiso de los primeros meses estarán enfocados en los servicios públicas. Las obras son prioritarias, pero no podemos pensar en ellas si no podemos limpiar la ciudad. Queremos vivir en una casa limpia. Tenemos que arreglar maquinarias, recibimos el parque de herramientas muy obsoleto. El desafío es grande pero nuestro compromiso también. Estoy convenida que vinimos a dar una vuelta de página” indicó la Intendente.

Cabe destacar, que se contabilizaron faltantes en una de las áreas del municipio ceresino. “Faltaron herramientas del área Luminotecnia, hay solo 6 empleados que cuentan con la llave de ese lugar y la cerradura no fue violentada, se realizó la denuncia y estamos en proceso de investigación” concluyo Dupouy.