El Origen, de Azul Cesari, premiado a nivel nacional

La pequeña de nueve años aceptó la idea de las seños y respetando las condiciones del concurso escribió un hermoso cuento. Desde la institución se presentaron varios trabajos, algunos fueron realizados de manera individual y otros de manera grupal.

El Concurso Nacional de Cuentos fue organizado por el Espacio Cultural Nuestros Hijos de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, que convocó a las escuelas de todo el país a participar de la séptima edición, bajo el nombre: ¿Quién apaga las estrellas? Si bien hace años que se desarrolla, es la primera vez que el colegio de San Cristóbal participa.

«Estamos muy felices, porque fue una propuesta a nivel nacional y el reconocimiento que logró Azul fue el único en la provincia, así que para nosotros es muy importante y un aplauso muy grande para Azul», expresó Gabriela Keller, directora.

Los alumnos con el acompañamiento de sus docentes y sus familias dejaron volar su imaginación para poder contar una historia. En total se presentaron 57 trabajos y que uno de ellos haya sido premiado es un honor para toda la escuela y un logro significativo para la pequeña Azul. La idea es continuar participando de estas actividades durante los próximos ciclos lectivos.

«Como todo concurso uno trata de brindar las posibilidades para que los chicos puedan expresarse. La propuesta llegó en junio, teníamos hasta fines de septiembre para presentar los trabajos, algunos los trabajaron desde el espacio de Lengua y otros desde el espacio de Formación Ética, ya que el tema puntual del concurso era la identidad. Se mandaron por correo y hace siete días llegó la confirmación que estaban los resultados. La propuesta fue trabajar inspirados en el texto Quién le pone nombres a las cosas, algunos podían expresarlo con dibujos y con sus familias», explicó la docente Raquel Martino.

Cuando las seños le contaron acerca de esta propuesta a los alumnos, Azul que le gusta escribir, comenzó a trabajar en su cuento y se puso muy contenta cuando recibió la noticia que resultó premiada con el 3º puesto en la categoría 1 que era para niños de siete a nueve años.

La pequeña contó de qué se trató su cuento «El origen», también que su materia favorita es lengua y se comprometió a escribir otros durante el receso escolar de verano.

«Primero tenía algunas dudas pero con ayuda de mis papás pude acomodar el cuento más o menos. Escribí que dos hermanos mellizos fueron separados al nacer por sus padres, tenían algo en común que era la pesca, en un concurso se conocieron, como eran mellizos se reconocieron y habían descubierto su pasado. Me gusta escribir, escribo canciones, no muchos cuentos. Capaz piense escribir en algo que me gusta hacer o en algo que me gusta que pienso».

Como premio, los organizadores del concurso publicarán los cuentos en un libro que se entregará en junio del 2020 durante el 9º Encuentro Literario del escrito Gustavo Roldán en el Espacio Cultural Nuestros Hijos en Buenos Aires. Aunque todavía falta para esa fecha, desde el colegio todavía no saben si podrán estar presentes debido a los costos del viaje, pero, tendrán en sus aulas este preciado libro que compartirán con toda la comunidad.