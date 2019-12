San Guillermo: López y Parola se vuelven a ver las caras en una contienda electoral

Las cartas están echadas sobre la mesa, las dos principales fuerzas políticas de los últimos años en san Guillermo se juegan el todo por el todo. La UCR y el PRO formalizaron una alianza que denominaron "Somos San Guillermo" para participar de las elecciones que se realizarán el año próximo para elegir al Intendente que completará el mandato del fallecido Daniel Martina.

El titular del radicalismo de la localidad, Conrado Maidana y su par del PRO, Juan Baudino, informaron que los dos sectores coinciden en ideas de visión de futuro. Estamos delineando nuestro programa de gobierno para luego presentarlo a la comunidad.

Maidana dijo que ya hace 4 años atrás estuvimos hablando pero no se pudo concretar pero ahora retomamos el diálogo y encontramos muchos puntos en común. Por otra parte, confirmaron que el candidato de la alianza es la Dra. Romina López.

Sobre la posibilidad de que el ex Pte. Comunal, Pedro Morini (UCR), sea candidato, Maidana, dijo que más allá de esa postulación nuestro partido apoya a Romina López. No obstante aclaró que Morini se presentaría dentro de la alianza por lo que habría una interna en las PASO de marzo.

La democracia permite estas situaciones de elecciones internas por eso no vemos mal que Morini se presente, aclararon los dirigentes. Por último manifestaron que la alianza es posible y lo vamos a demostrar con un programa a largo plazo.

Parola, el Candidato por el "Frente Juntos"

El actual concejal del Partido Justicialista Luciano Parola confirmó que será candidato a Intendente de San Guillermo por el "Frente Juntos". Lo hizo a través de una publicación en su cuenta personal de facebook. "Hoy, sábado 28 de diciembre, en esta época tan especial del año, cargada de sueños y esperanzas en las vísperas de un nuevo comienzo, en tiempos en que es necesario mirar para adelante, unirnos tras un proyecto de ciudad y volver a vincularnos en forma positiva, con mucha responsabilidad, alegría y emoción, les quiero contar que voy a ser Candidato a Intendente de nuestra querida ciudad. Los invito a todos a tomarnos de la mano y soñar con una ciudad más hermosa que nunca".

En las últimas elecciones Parola apareció como el candidato de Daniel Martina, el joven que se iniciaba en la política arrasó con los comicios en la ciudad del oeste departamental, por lo que se presume, que esperaron el anuncio de López al frente de la alianza entre la UCR y Cambiemos para salir a dar la noticia. Si bien las elecciones provinciales fueron otro cantar, mucho puede pesar lo que sucedió en las mismas, los casi 1500 votos que hubo de diferencia entre uno y otros pueden llegar a ser indescontables, más allá que la UCR acerque sus votos a Cambiemos, hay que ver cómo actúa el grupo que no sigue a Maidana o Pablo Doro.