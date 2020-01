Productores de Ceres manifestaron su bronca por los casos de abigeato

Bergesio dijo que en los últimos días le faenaron dos animales grandes y que ya suman 17 los vacunos perdidos por el delito desde febrero de 2019. Económicamente resulta muy perjudicial para la actividad y piden a las autoridades mayor compromiso para dar con los responsables.

Bergesio comentó que los vecinos a su campo también resultan victimas del mismo flagelo y que en conjunto con la firma Ganaderos de Ceres llevan adelante las denuncias.

Ya se hicieron denuncias en los diferentes organismos de seguridad pero no se puede descubrir nada. Hasta cuando nos van a seguir robando, los hdrp van con toda la tranquilidad. Lamentablemente hasta que no queden muertos en un campo no van a parar y no falta mucho para esto” reflejó Bergesio.