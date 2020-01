Secuestraron más de dos toneladas de cerdo no apto para el consumo

El martes, antes del mediodía, en un control de tránsito vehicular sobre el kilómetro 10,5 de la ruta provincial 70 que une las ciudades de Recreo y Esperanza, policías de Seguridad Vial requisaron un camión en el que se transportaban más de media tonelada de media res y cortes de cerdo sin cadena de frío, sin documental comercial exigible y el chofer sin carné de conductor. El veterinario que después revisó la carga, constató las brutales deficiencias, consideró que los alimentos no eran aptos para consumo humano.

Al margen de la ley

El chofer del camión, vehículo al que le faltaba una de las dos chapa patente, no tenía carné de conductor, tampoco el seguro obligatorio y menos todavía conforme al modelo del camión Ford F-350 blanco, la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), y ausencia del matafuegos. Luego, inmediatamente después, los policías revisaron la carga que transportaba, adonde descubrieron primero que no contaba con el carné habilitante como manipulador de alimentos, que había seis media res de cerdo y cortes que pesaron finalmente 2154 kilogramos en total, que no contaban con cadena de frío como tampoco existían condiciones de higiene obligatorias para su transporte.

Desnaturalizada

Los policías trasladaron al camionero con la carga hasta una dependencia policial de la ciudad de Esperanza, departamento Las Colonias, adonde convocaron a un médico veterinario que constató las anomalías y ordenó que la totalidad de la carga de más de dos toneladas de carne de cerdo sean desnaturalizadas por no ser aptas para consumo humano.

Seguridad alimentaria

Informaron la novedad sobre el resultado del procedimiento a la Jefatura de la Policía de Seguridad Vial, y éstos hicieron lo propio con los funcionarios de la Secretaría Nacional de Seguridad Alimentaria, SENASA.

Fuente: UNO