Vacaciones: la gente optó por viajes con menos noches de estadía

La edad promedio del viajero/cliente de la empresa consultada, oscila entre los 30 a 55 años. Este año la gente optó por los viajes que promedian los $10.000.

“Nos manejamos en un grupo de edad que no son adolescentes y tampoco tercera edad. Nosotros pre veíamos que por la crisis podíamos estar complicados para concretar los viajes, hemos elegido viajes de pocas noches, algunas opciones de cuatro noches, o de tres noches. Lugares turísticos que no sean muy caros para la gente de nuestra localidad. Tenemos salidas de tres noches a Federación, Provincia de Entre Ríos, o Carlos Paz. Nos hemos sorprendidos de la rapidez con la que se han vendidos estos paquetes. Prácticamente nos hemos quedado sin lugares en muy poco tiempo y hemos tenido que poner alguna salida más” indicó Daniel Bernardis.

La crisis hizo que las familias no descarten las merecidas vacaciones, pero sí que sean más breves y dentro del país. “Las salidas de este año que incluyen 4 noches, oscilan entre $8.000 y $11.000. El 70% de los viajeros prefiere abonar su viaje en cuotas. Si bien contamos con todos los medios de pago, la gente elige nuestra forma de financiación. El que cuenta con un nivel de ingreso un poquito mayor lo abona de contado. En este sentido siempre le recomendamos al cliente que tenga en cuenta que en el viaje hay gastos de comidas, souveniers, etc. Contamos con salidas un poco más caras, Patagonia Norte, de 7 noches con un precio de $27.500, pero fue un poco más complejo la venta, no fue tan rápida. Es decir que los paquetes menores a $10.000 se venden con buen ritmo y mejor. Este año suspendimos la tradicional salida a Camboriu, Brasil. Tenemos un enero muy flojo con respecto a otros veranos porque no hay efectivo en la calle” concluyó Bernardis.