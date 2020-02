Este viernes comenzará la paritaria docente

Amsafé, Sadop, UDA y Amet se sentarán a la mesa con criterios diferentes a los utilizados durante los últimos años de gobierno del Frente Progresista: para empezar, la cláusula de actualización automática por inflación (más conocida como «cláusula gatillo») ya no estará disponible en el menú de la negociación. En línea con lo esgrimido por la Nación, la gestión de Omar Perotti considera que este mecanismo es inviable, y no aceptará incluirlo en el acuerdo paritario.

Los gremios que nuclean a los trabajadores de la administración central, Upcn y ATE, todavía no tienen fecha exacta de convocatoria, aunque trascendió que la primera reunión será la próxima semana.

Tras recibir la convocatoria, Amsafé emitió un comunicado en el que expresa que la entidad «se encuentra comprometida a defender el salario docente, ya que no puede haber docentes con salarios que no cubran la canasta familiar. Reclamamos además la urgente mejora de condiciones edilicias«, manifiesta y agrega: «Así mismo es urgente resolver los temas vinculados a prestaciones de la obra social (Iapos) y la problemática de salud laboral y los concursos pendientes».

El Fondo para escuelas del departamento es de 38 millones

Los 32 distritos del departamento San Cristóbal recibirán durante el año un total de $ 38.035.757 correspondientes al Fondo de Financiamiento Educativo (FFE), «con destino a equipamiento, reparaciones, ampliaciones o construcciones en edificios escolares»

Dicha resolución fue firmada por el Ministro de Gestión Pública, Rubén Michlig. El importe total correspondiente a cada localidad para el año 2020 será transferido en 12 cuotas iguales, mensuales y consecutivas» durante todo el año en curso.

Sostener la calidad educativa

El Senador Michlig sostuvo que «es muy importante seguir cumpliendo en tiempo y forma con la ejecución del FFE porque es un mecanismo diseñado para sostener la calidad y equidad educativa con inversión en infraestructura escolar. La educación es un derecho de todos los ciudadanos, con más educación, con más cultura tendremos y lograremos el futuro que todos queremos para los santafesinos» enfatizó el legislador.

Por otra parte Michlig agregó que «las partidas que les corresponden a cada jurisdicción, se destinan a cubrir gastos de función «educación» y financiar gastos o inversiones de mejoramiento de la infraestructura educativa. Son fondos con afectación específica y tienen el carácter de no reintegrables».

Los Aportes estipulado para las distintas localidades del departamento San Cristóbal -durante el año 2020- son los siguientes:

San Cristóbal $ 5.311.909

Ceres $ 5.689.885

Aguara Grande $ 423.091

Ambrosetti $ 839.959

Arrufó $ 1.267.248

Capivara $ 413.576

Colonia Ana $ 370.530

Colonia Bossi $ 471.575

Dos Rosas y La Legua$ 498.762

Colonia Rosa $ 769.726

Constanza $ 358.295

Curupayti $ 534.105

Hersilia $ 1.771.567

Huanqueros $ 651.915

La Cabral $ 358.749

Colonia Clara $ 331.109

La Lucila $ 381.404

La Rubia $ 440.310

Las Avispas $ 332.015

Las Palmeras $ 554.948

Moisés Ville $ 1.345.637

Monigotes $ 447.560

Monte Oscuridad $ 616.572

Ñanducita $ 336.546

Palacios $ 461.606

Portugalete $ 341.530

San Guillermo $ 4.571.386

Santurce $ 296.218

Soledad $ 903.395

Suardi $ 4.496.663

Villa Saralegui $ 659.619

Villa Trinidad $ 1.788.332

TOTAL $ 38.035.757