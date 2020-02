Vamos a poner toda la energía, todo el esfuerzo, pero va a depender de muchos factores que tienen que ver con la cooperativa, que tiene que ver con la manera en que ellos van desarrollando su trabajo, sus dirigentes, su esquema gerencial.

Primero tenemos que saber muy bien cuál es la situación de la empresa, tenemos que saber muy bien hacia dónde apuntan y cuál es la metodología que van a utilizar para ello. Estamos hablando de una empresa que tiene que ver con el corazón de todos los santafesinos.

No es sencillo. No depende sólo del gobierno de la provincia. Si no conocemos todos los elementos va a ser muy difícil tener una política que trate, no de resolver, sino al menos de encaminar esta situación".

Costamagna dijo que SanCor corre riesgo de desaparecer porque la situación es muy compleja. Además la preocupación es por las fuentes de trabajo, por los tamberos y por la historia que tiene esta empresa en las provincias de Santa Fe y Córdoba.

Sin dudas que es parte de nuestra historia, de la historia de mis abuelos, parte de la vida de muchos trabajadores, no es una cuestión menor. Es una cuestión que no sólo tiene que ver con lo económico y lo productivo sino también con los sentimientos que tenemos hacia lo que es el cooperativismo bien entendido.