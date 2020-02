Marcelo González fue designado presidente de la comisión de Agricultura y Ganadería

Esta semana, se constituyeron las distintas comisiones en las que trabajarán los diputados y senadores. González estará presidiendo la comisión de Agricultura y Ganadería e integrará las de Obras y Servicios Públicos, Salud y Educación. Esas tres son presididas por Clara García, Silvia Ciancio y Claudia Balagué, respectivamente.

Con respecto a la designación en Agricultura y Ganadería, se trata de una comisión importante para el departamento San Cristóbal porque el campo es uno de los principales motores de la economía y el impacto es muy fuerte. El diputado manifestó que lo tomó por sorpresa la decisión, pero, que es una responsabilidad, un honor y un gran desafío presidirla.

«El tema de presidir una comisión es como ser un director escolar, estar en una parte conductiva, organizar el funcionamiento de una institución y mantener los diálogos con las instituciones, tanto gubernamentales como no gubernamentales, para el avance de algún proyecto de ley, de alguna modificación de ley, de beneficios o no. El hecho de ser el departamento de San Cristóbal el primero a nivel provincia en cabeza de ganado y el segundo a nivel nacional fue un aliciente muy importante para poder lograr esto», expresó a este medio.

De esta manera, ya comenzaron a trabajar con la conformación de todas las comisiones, el primer paso es designar las presidencias y resta conocer a los vicepresidentes de las mismas.

«Vamos a tratar de aprender junto con el resto de los legisladores y ponerle mucha garra y pasión en lo que tiene que ver con las problemáticas que se vayan presentado a diario y el contacto mano a mano con los distintos sectores involucrados en estos rubros importantes. Ya se van diagramando las tareas de lo que quedó en comisión de años anteriores y lo que está por ingresar», detalló el diputado.

Uno de los temas que deberán analizar dentro de la comisión es el factor climático, debido a que hay fenómenos como las sequias o inundaciones que generan consecuencias negativas en el sector agropecuario y preocupan muchísimo.

«El mismo hombre está generando los cambios en el clima con las distintas acciones, no es casual que se den sequias o inundaciones prolongadas, la comisión se va a tener que poner en trabajos intensivos a realizar y producciones a mejorar. Es momento de tratar de coordinar y no poner un freno, porque la naturaleza nos pasa factura», dijo al respecto.