Alejandra Dupouy: «Propusimos al sindicato dejar algo más de 20 trabajadores de los 44»

«Están revisados, nunca se cesanteó a ninguno de estos 44 trabajadores» aclaró Andrada.

En tanto la Intendente afirmó, «Lamentablemente estamos muy lejos de acercar posiciones. Ellos quieren los 44 adentro, y nosotros estamos decididos de que no se retrocede en la medida tomada. Además estamos evaluando de tener contacto con los trabajadores que están en condiciones de seguir trabajando en el municipio».

Sobre el sueldo de enero a los 44 dijo, «lo que se pagó es proporcional a lo trabajado, y un paliativo dinerario, así lo planteamos. Hasta tanto se llegue un acuerdo con el sindicato».

Todavía no sabemos qué cantidad de personas van a quedar dentro del municipio.

Alejandra Dupouy confirmó que son «más de 20 personas las que se quiere dejar dentro de la planta, pero el sindicato pretende que sean no menos de 40 trabajadores», y esta postura «nos aleja muchísimo de acercar partes».

Sobre Busquets dijo, «fue un irresponsable total, porque hizo un daño enorme a toda esta gente. Jugó con el trabajo de gente que hace muchos años están trabajando en el municipio. Porque acá en este núcleo de trabajadores revisados hay mucha gente que es el único sostén económico, y eso lo analizamos y lo evaluamos. Pero metió gente que es profesional y se debería haber ido con él».