A Maria Fernanda Chicco la asesinaron hace 5 años, y la justicia jamás condenó a la asesina

El crimen de María Fernanda Chicco, de 18 años, alteró el ritmo calmo de nuestros días.

La autora material e intelectual del asesinato habiendo confesado el crimen en su momento, luego que las cámaras de seguridad de un corralón la mostraran arrastrando el cuerpo, está viviendo como si nada hubiera sucedido aquel fin de semana de febrero.

Pasó mucho tiempo y la familia Chicco ya no le alcanza con la condena social contra Ñañez, esperan que la Justicia Justa, condene a la asesina. Esa Justicia es la que todavía tiene cosas pendientes.

Los menores de edad que delinquen, nunca son condenados, y eso es lo que debe cambiar. No lo piden solamente desde el núcleo de la familia Chicco o los ceresinos, los pide toda la sociedad argentina.

No es justo, bajo ningún tipo de análisis, que una asesina, sea menor en el momento de cometer el crimen, sea puesta en libertad cuando llegue a la mayoría de los 18 años. Es imposible de aceptar, más allá de las leyes escritas y fundamentadas en tratados de distintos lugares del mundo.

La Justicia habrá pagado una gran deuda con los Chicco, y con los miles de personas afectadas por crímenes de menores de edad, cuando realmente se los haga pagar por su delito. Podría haber novedades en las próximas semanas sobre este homicidio, mientras tanto la espera dolorosa prosigue.

Justicia por Fer.