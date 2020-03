Ceres: Supermercadistas y despensas fabricaron "bonos" de $5 porque no hay monedas

El día sábado hubo muchas quejas de consumidores que no aceptaban otros productos por el vuelto de «cinco pesos». Un supermercadista confirmó a este sitio de noticias que «la gente no quiere redondear ni acepta los caramelos de vuelto, quiere el dinero, y ese reclamo es justo. Pero no hay monedas de cinco pesos. Por eso tratamos de aceptar los billetes, y les explicamos que no podíamos darlos de vuelto nuevamente. Igualmente la gente pedía que se le de la moneda. Decidimos entregar monedas de $1 o de $2 en la medida de la disponibilidad».

La ausencia de las monedas de cinco pesos es todo un problema, porque el billete ya no puede circular, solo pueden ser canjeados en entidades bancarias hasta el 31 de marzo, y eso compete al comerciante.

Pero en Máxima FM una oyente denunció que «en el banco me dieron billetes de cinco pesos, y me dijeron que puedo volver a cambiarlos hasta el 31 de marzo. No entendí nada, porque ahora no me los aceptan en los comercios».

Los supermercados y algunos comercios minoristas, tuvieron que recurrir a construir bonos propios por valor de cinco pesos, hasta tanto aparezcan monedas de ese valor, ante la salida del tradicional billete.