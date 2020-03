Denuncian que las ART no atenderán casos de coronavirus ni dengue

(Fuente: Diario El Ciudadano) Las autoridades de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la provincia alertaron por el silencio de las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART) ante posibles casos de trabajadores afectados por dengue y coronavirus. También manifestaron su preocupación por la inexistente campaña de prevención en los ámbitos de trabajo.

Según explicaron a El Ciudadano, hay cinco aseguradoras contratadas por municipios y comunas de la provincia para prestar el servicio. Ante la curva ascendente de casos de dengue en Santa Fe y en medio del avance de la pandemia de coronavirus, los gremios piden garantías para los trabajadores pero las ART no dan respuestas.

Estas empresas absorben el 10% de la masa salarial de municipios y comunas santafesinas para generar mecanismos de capacitación, prevención y asistencia. Pese al cumplimiento de esta obligación, desde los municipios denuncian que no hay garantías para la atención a aquellos trabajadores estatales que contraigan alguna de estas enfermedades en sus ámbitos laborales.

Otro de los reclamos tiene que ver con la falta de medidas sanitarias de prevención en medio de las disposiciones anunciadas por el gobierno nacional. Ante la ausencia de protocolos que deberían asumir las ART, los propios municipios y comunas tuvieron que ponerse al frente de la campaña de concientización para evitar los contagios de dengue y de coronavirus en empleados.

Reclamo de Festram

Desde Festram consultaron a las aseguradoras por los procedimientos ante casos de dengue y coronavirus pero aún no existe una respuesta concreta. Si bien el Covid-19 avanza a escala mundial y provocó las medidas más fuertes por parte del Ejecutivo nacional, los gremios municipales de la provincia ponen especial énfasis en el combate contra el mosquito aedes aegypti, que ya ocasionó casi 300 infectados y dos muertes en Santa Fe.

“Hasta el momento no dan ninguna respuesta, lo que sabemos es que no se van a tratar las enfermedades laborales producidas por dengue o coronavirus”, aseguró el secretario General de la Federación, Claudio Leoni. Además de no prestar el servicio correspondiente en tratamientos, desde Festram denunciaron que tampoco llevaron adelante campañas de prevención en los ámbitos laborales.

“En Santo Tomé tenemos una familia entera de trabajadores municipales afectados por dengue”, denunció Leoni y agregó que “no han dispuesto fumigaciones ni sugerido a los trabajadores que usen repelente”. Por otra parte sentenció: “En el caso de coronavirus ni hablemos, están ausentes”.

Pese a los montos que habitualmente desembolsan desde los municipios con destino a las ART, fueron los propios sindicatos quienes tuvieron que llevar adelante campañas de prevención para trabajadores municipales expuestos a estas enfermedades.

“Nosotros tuvimos que presentar un protocolo armado por nuestro equipo de trabajo en materia de seguridad laboral a municipios y comunas y al Ministerio de Trabajo para que pongan en marcha campañas de salud en los lugares de trabajo contra el dengue y el coronavirus”, explicó el titular de Festram.

A partir de esta denuncia emerge una problemática imprevista. SI bien las empresas deben atender enfermedades profesionales y accidentes laborales, aún no hay posturas concretas por parte de la Unión de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (Uart) sobre qué sucederá en el caso de los infectados por dengue o quienes hayan contraído coronavirus.

Estatales y las ART

Este conflicto suma un nuevo capítulo a la disputa entre gremios estatales y las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo. Durante 2019 manifestaron un fuerte rechazo a la nueva ley de ART promovida por el gobierno de Mauricio Macri y que obtuvo media sanción en el Senado provincial.

Al desacuerdo con los principales puntos del proyecto, los estatales sumaron ahora su repudio ante la falta de respuestas por parte de las aseguradoras en medio de factores que amenazan la salud de los trabajadores. El titular de Festram aseguró que ya hay varios municipios y comunas del sur de la provincia que suspendieron el pago mensual a las ART por considerar que no recibieron una contraprestación adecuada.

“Por eso nos reímos cuando quieren aprobar la ley de ART, siendo que la provincia no la cumple”, señaló en referencia al tema. Sobre la crítica constante de la modalidad que tienen las aseguradoras, explicó: “Es todo dinero dirigido a una entidad privada que tiene como objetivo el lucro, que se va al sistema financiero y a nosotros nos dejan en el piso”.

Según indicaron desde Festram, el monto de dinero que derivaron los municipios a las ART durante el año pasado llega a los 1.100 millones de pesos. “En definitiva terminaron en el sistema financiero, porque no los hemos visto en asistencia para prevenir accidentes de trabajo”, finalizó Claudio Leoni.

Sin atención por 10 días

Entre los conflictos que afectan a la salud provincial, se sumó el caso del departamento Castellanos. Durante 10 días, sus empleados estatales sufrieron la suspensión de la prestación por parte del Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (Iapos).

Esta región, que tiene entre sus localidades más pobladas a Rafaela, Sunchales y Frontera, mantuvo a sus empleados estatales sin atención en pleno brote de dengue y ante al avance del coronavirus en el país. Si bien el servicio fue restablecido luego de una reunión el 13 de marzo, estatales rafaelinos indicaron en un comunicado que el conflicto se originó “en el marco de versiones enfrentadas entre las dos partes (sanatorios y Iapos) involucradas en el conflicto”.

El corte en la atención afectó a unas 26 mil personas y luego de una reunión entre referentes de gremios y el titular del Iapos, el problema habría quedado saldado. Desde los sindicatos indicaron que el restablecimiento del servicio se logró a costas de un acuerdo en el que la corporación sanatorial obtendrá mayores ganancias en medio de una pandemia mundial y una epidemia provincial.