Para Farías, la gestión Sain empeoró los índices de seguridad

El diputado provincial del Frente Progresista Pablo Farías y ex ministro de Gobierno criticó duramente por LT10 la gestión del ministro de Seguridad Marcelo Sain y sus continuas bravuconadas en declaraciones a la prensa, que generan un gran malestar social y en las fuerzas policiales.

En primer lugar, el legislador socialista sostuvo que “no podemos naturalizar que un ministro de seguridad diga que su deseo es que a los narcos “los caguen a tiros”. En los once meses de la gestión Sain empeoraron todos los índices de inseguridad y violencia en las principales ciudades. Es más, hay menos patrullaje. Ahora, ya no tiene la excusa de los móviles porque compraron un montón de vehículos, en una operación de compra directa poco clara. Sain hace estas declaraciones para no hablar de lo importante y desviar la atención”.

Sobre las duras críticas que le hizo a la fuerza policial en un programa de TV y las promeses de inundar las calles santafesinas de gendarmes, Pablo Farías señaló que “son lamentables. Esto desnuda su incapacidad e impotencia. Y hay que decir que están mintiendo porque no hay esa cantidad de gendarmes para patrullar las calles de las principales ciudades. Esto demandaría alrededor de 7000 gendarmes que no están en la provincia”.

En este sentido, el legislador agregó que “si no puede con esta situación, debería dar un paso al costado”.

Sobre el decreto que habilitó durante 15 años el juego online en la provincia, el diputado opinó que “lo que hicieron es ilegal. No se puede habilitar por 15 años, por decreto, el juego online. Esta decisión debe pasar por la Legislatura. Se está violando la ley”.

