Mañana levantan los controles en San Cristóbal

Mediante una reunión y tras varios debates, el equipo de trabajo de defensa civil tomó la decisión de levantar todos los controles de ingreso y retirar los montículos de tierra.

El intendente Horacio Rigo confirmó esta noticia e informó que “por mayoría se ha debatido y se ha decidió, en base a decretos nacionales y provinciales, que la ciudad de San Cristóbal no está dentro de lo que es la parte más complicada de la provincia de Santa Fe como Rosario, Santa Fe, Sunchales, Rafaela y Esperanza. A pedido de muchas instituciones y de la gente hemos tomado la decisión de levantar a partir de mañana los controles, no es que queda todo liberado, pedimos la responsabilidad de todos aquellos que vengan a la ciudad y de los ciudadanos de San Cristóbal”.

San Cristóbal era una de las pocas localidades que todavía tenía los puestos de control y, ante la quita de los mismos, también existe la posibilidad de volver a colocarlos en caso que se torne muy complicada la situación en la ciudad.

En el caso del personal que trabaja en los controles, tendrán nuevas tareas y estarán recorriendo todos los barrios de la ciudad para pedir a los vecinos el uso del tapabocas, el distanciamiento social y controlar los horarios correspondientes al decreto municipal.

“Apelamos a la conciencia de todos que no tengamos que volver a tener que llevar adelante los retenes, se toma como una prueba piloto para ver cómo vamos funcionando, cómo nos desarrollamos y cómo nos comportamos los sancristobalenses. Pedimos colaboración y paciencia porque va a llevarnos varios días limpiar los 39 retenes y acomodar todo, primero los lugares principales y después los demás”, explicó el intendente Rigo.