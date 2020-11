Agustina Fernández se llevó el tercer puesto del concurso de fotografía “Boedo es San Lorenzo”

La sancristobalense Agustina Fernández que actualmente reside en la ciudad de Buenos Aires participó del concurso de fotografía “Boedo es San Lorenzo” y logró obtener el tercer puesto.

El Departamental se contactó con ella para que cuente acerca de esta experiencia y la gran satisfacción de estar en el podio de las mejores fotos del concurso.

Agustina estudia fotografía hace cuatro años en la Escuela Nacional de Fotografía y allí comenzó a emprender un camino y disfrutar de su profesión. Además de su pasión, la joven está comprometida con el activismo feminista y utiliza su profesión para comunicar de forma acerca de la lucha que están llevando a cabo.

“Estudio fotografía, al principio no me animaba mucho a nada hasta que un día un compañero de curso me preguntó si quería sumarme a un medio independiente que cubría recitales y ahí empezó todo. Al principio cubría obras de teatro y después me animé al Rock que es otra de mis pasiones. Actualmente decidí renunciar a mi trabajo para poder dedicarme de lleno a la fotografía, mi pareja se dedica al diseño gráfico, entonces, entre los dos decidimos emprender y creamos un Estudio de Comunicación Digital, en el cual prestamos servicio de diseño, fotografía y audiovisuales para emprendedores”, relató Agustina.

Otro de sus grandes pasiones es el Club Atlético San Lorenzo de Almagro, del cual es socia e hincha, y de allí surge el concurso organizado por la Subcomisión de Cultura del club.

La temática para participar y presentar las fotografías fue “Boedo es San Lorenzo”, en todos sus ámbitos como arquitectura, actividades, festejos y eventos, entre otros.

El objetivo de la competencia fue potenciar la vuelta del Estadio del Club Atlético San Lorenzo de Almagro a su barrio de pertenencia, debido a que en la dictadura militar las tierras fueron expropiadas. Como es fotógrafa y fanática del club decidió participar, ya lo hizo en otras oportunidades y tuvo muy buenos resultados.

Al ser consultada sobre en qué se inspiró para capturar la imagen que obtuvo el tercer puesto, Agustina contó que “cuando me enteré del concurso me puse muy contenta porque, además de que este año mis planes en cuanto a la fotografía cambiaron rotundamente, este era el concurso que más me interesaba. Ya que milito hace casi dos años en San Lorenzo Feminista, una agrupación de socias e hinchas del club que trabaja constantemente para erradicar al machismo de la institución y visibilizar las diferentes problemáticas que se viven hoy en día, hablé con dos compañeras las cuales tienen sobrinas chiquitas y pensaba hacer una foto con ellas dos, una pelota y el barrio, siempre haciendo énfasis en la perspectiva de género y en la lucha de las mujeres por ganar estos espacios, las cité con sus familias en el Polideportivo Pando y fueron saliendo cosas diferentes a lo que tenía pensado”.

Cuando regresó a su casa con su cámara, tras haber capturado muchísimas fotografías, se sentó a editarlas en la computadora y se dio cuenta que no había logrado la foto que tenía en mente, pero había capturado otros lindos momentos que le gustaron mucho.

“Descarté la foto que sabía que era un diez y tenía muchas posibilidades de estar en el podio ya que era una familia hegemónica y yo no quería eso, no quería ir a lo fácil y común. Entonces presenté dos fotos y mostré a cuatro mujeres jugando a la pelota, todo por lo que lucho día a día estaba ahí. Si bien no logré el primer puesto, presenté lo que quería mostrar”.

Pese a la lucha de tantos años, todavía, la relación mujeres - fútbol no está tan aceptada socialmente como debería ser y esta fue una gran oportunidad para visibilizarla.

Las dos fotografías que presentó realmente son hermosas e inspiradoras, por eso felicitamos a Agustina por su increíble trabajo y por su premio que consiste en una visita al plantel de fútbol profesional masculino.

Contenta por este merecido reconocimiento, Agustina también comentó que tiene muchos planes a futuro y ojalá los pueda llevar a cabo.

“Además del trabajo, por suerte, están surgiendo propuestas muy interesantes que espero se concreten para poder seguir creciendo en esta profesión, la cual tomo con mucha responsabilidad y compromiso. Por último, agradezco al diario El Departamental y a todo San Cristóbal. La ciudad, ya sea desde una nota o con trabajos solicitados siempre está presente apoyándome directa o indirectamente”, expresó la joven a este medio.