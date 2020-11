San Guillermo tendrá su Fiesta del Camping presencial en enero

"Todavía no sabemos a qué público estará dirigida, si solamente será gente de San Guillermo o del Departamento San Cristóbal. Eso dependerá de la situación epidemiológica de la región", contó López.

A su vez, confirmaron que se están realizando tratativas para confirmar un show principal. "Será una fiesta distinta a los últimos años, ya que no se podrá realizar la elección de la reina, por lo cual la fiesta no será nacional, por la situación que estamos viviendo", agregaron los protagonistas.

Todo el evento va a entrar en un protocolo y eso nos demandará un tiempo, por eso ya la estamos confirmando. La gente siempre ha sido responsable y eso es lo que queremos recalcar.