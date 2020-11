Repara juguetes para donar en navidad

Esta linda idea con fin solidario se le ocurrió un día a Peter, le comentó a su esposa y a sus hijas, quienes lo apoyaron en su decisión.

A sus 77 años, tiene ganas de hacer algo por los demás y pensar en que muchos pequeños puedan recibir su regalo en navidad, sobre todo, los chicos que tienen menos posibilidades y merecen celebrar con alegría las fiestas de fin de año.

“Quería ocupar el tiempo en algo y esto me pareció una idea linda, tengo ganas de hacer cosas me gusta arreglar, modificar y esto me encanta. Lo pensé, se lo comenté a mi familia y me dieron el apoyo, entonces largamos para juntar cositas, juguetes que estén rotos, que le falten las ruedas, repararlo y dárselo a los chicos de los merenderos o de las escuelas”, contó Peter.

Con sus habilidades y distintos elementos, el hombre sancristobalense se las ingenia para arreglar los juguetes, reemplazar las piezas que no funcionar, acondicionarlos, pintarlos y dejarlos como nuevos. Cualquier juguete sirve y quienes deseen donar pueden acercarse a su hogar o contactarlo por teléfono para que pueda pasarlos a recoger.

“Lo mío es mano de obra, los pongo en condiciones para que los chicos jueguen, todo es bienvenido. La idea es que me los acerquen ahora o los busco para que en navidad tengamos una cierta cantidad de juguetes y darles una satisfacción a los chicos. En algunos hay que fabricarle partecitas, a un robot le puse la rueda de un autito, vamos emparchando y arreglando todo”, expresó Peter.

Todavía no confirmó a cuáles instituciones se entregarán los obsequios, pero lo hará junto con sus hijas que también lo ayudarán a envolverlos y dejarlos lindos para los niños y niñas.