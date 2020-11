¿Por qué escasean los materiales de construcción?

El 2020 fue un año altamente positivo para la construcción. La pandemia y sus limitaciones, además de los vaivenes económicos, fueron un combo para que muchos optaran por invertir en ampliaciones, refacciones o construir viviendas desde cero.

El cemento portland, indispensable para la actividad, lleva meses con problemas de abastecimiento y como si fuera poco, debido a un conflicto gremial que se extendió por 15 días, 6 provincias del país, inclusive Santa Fe se vieron afectadas con el abastecimiento de arena. Muchos fueron los días de paro de los trabajadores embarcados que motivaron la escasez de este material.

Carlos Lucca, propietario de Lucca Materiales, empresa que tiene varias sucursales en la región afirmó que el conflicto se podía haber solucionado antes. “Fue un conflicto bastante duro que involucró desde Barranca hasta Reconquista. El lunes por la mañana recibimos los nuevos precios de la arena. Fue un conflicto que llevó días de reuniones y finalmente accedieron a darle lo que la gente de los barcos reclamaba. Ese tema lo podían haber solucionado, luego de dos semanas de conflicto le dieron lo que pedían, si se lo daban enseguida se evitaban estas dos semanas de paro. Nosotros nos quedamos sin arena, por un lapso de dos o tres días. Debimos cerrar el negocio por protocolo Covid, entonces el desabastecimiento no se sintió tanto. En Ceres contamos con una planta hormigonera en la cual teníamos un depósito de arena y trajimos arena de allá” detalló.

Faltante Portland

“La faltante del portland es más complejo. Primero, para el año 2020 había una crisis pronosticada, por lo tanto, parte del cemento que se vende en Argentina, el Clinker que es la base del cemento, que es la piedra fundida se trae de Portugal, son cuatro o cinco barcos por año. Debido a que se pronosticó una muy baja actividad para este año en Argentina, no organizaron la importación de esos barcos. Es decir que, de 6 barcos que venían, solo llegaron 2. Hay tres fábricas nuevas en Argentina que tampoco se pusieron en marcha por la posible crisis. Ninguna consultora tenía previsto lo que iba a pasar con la construcción en nuestro país” explicó Carlos Lucca

El empresario compara las ventas de este año, asegura que son similares a las del 2015, año en el que la construcción tuvo uno de sus picos máximos. “Al no poder comprar dólares, la gente empezó a invertir en construcción. Nosotros en el mes de febrero notamos cierta reactivación, todos empezaron a sacar su dinero de las cajas de ahorro, nadie pudo viajar, entonces la gente hace algo en su casa para resguardar el valor de su dinero, porque hay gente que le alcanza el sueldo, hay otros que les sobra. La inversión que hay en los campos también es muy importante, el productor que vende hacienda y le sobra algún dinero invierte en infraestructura. Hay una sobredemanda de materiales de construcción, todo lo que se produce no alcanza. Hay muchos insumos que son importados que tampoco entran porque no hay dólares para importar, esto nos hizo cometer errores en la toma de decisiones y en la planificación anual” analizó Lucca.

Las problemáticas para que los materiales estén en tiempo y forma son muchas. Lucca recordó que “estas últimas dos semanas el abastecimiento se complicó un poco más: Loma Negra en un horno tuvo problemas de Covid y los hicieron parar, estuvieron 15 días produciendo solamente con un horno, eso genero escasez de cemento. La fábrica de Campana funciona con el Clinker importado y no estaba funcionando. La fábrica de hierro tiene problemas para conseguir chatarra por la pandemia. El ladrillo de horno que se hace en los campos, en Córdoba la mayoría de la mano de obra son ciudadanos bolivianos, están muchos enfermos y la demanda crece. Queda como opción Santiago del Estero, pero hay muchas localidades que no permiten el ingreso, entonces no se puede ir. Esta todo complicado. Al cerrar un país 7 meses para después contagiarnos todos como lo estamos haciendo, realmente no tiene sentido, todas las actividades están mal. Alguien siempre está afectado, si no es por problema sindicales, es por la pandemia, y además la incertidumbre. Hay un combo de cosas que complican todos. La construcción hace años que viene muy bien, nadie pensó que este año iba a ser muy favorable. El pico de la construcción fue en el 2015 y hoy estamos a ese nivel con el agravante que hay plantas que producen por la mitad, plantas que están paradas, proveedores que fabrican y no venden por la incertidumbre económica prefieren quedarse con el stock, hay muchas variantes que, mientras el tema no se aclare políticamente, esto seguirá complicándose. Mientras no aparezca un plan económico …nadie sabe que va a pasar” concluyó.