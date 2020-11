San Guillermo: "la salud de los abuelos del hogar es mejor de lo esperado" 

"El sábado pasado ingresé al Hogar y controlé abuelo por abuelo y están mejor de lo esperado. En el día a día estoy en contacto con Patricia Bravo que está allí dentro y me pasa la información hora a hora y no se ha complicado nadie hasta ahora. El jueves haremos controles nuevamente y ahí vamos a estar en el octavo día. He averiguado bien y en este tipo de pacientes puede que el cuadro se complique entre el séptimo y el décimo día. Tenemos que seguir así y una vez que lleguemos al décimo día se podría decir que allí podríamos estar más tranquilos", agregó.

"Decidimos conjuntamente con el personal que está en el Hogar que no le íbamos a decir a los abuelos que tienen Covid, para no asustarlos y para que mantengan alto su estado de ánimo. Esto no es engañarlos, porque los familiares están al tanto de esto, sino que es una manera para protegerlos a ellos, porque muchos son conscientes de todo lo que tiene que ver con esta enfermedad y al tener algunos síntomas les decimos que puede ser el cambio de tiempo o alguna gripe. El trabajo que están haciendo las empleadas del Hogar al haber decidido quedarse a pesar de tener Covid en lugar de irse a sus casas y ahora todo el trabajo que están haciendo disfrazándose, poniéndoles música a los abuelos y haciéndolos reír, es un trabajo invalorable y diría que de ese trabajo depende en gran porcentaje que los abuelos hoy estén bien como están. Muchos de ellos tienen comorbilidades y el promedio de edad de los abuelos supera los 80 años y, a pesar de ello, el estado actual de Salud que tienen es mejor de lo esperado. Ojalá no se complique", destacó.

Fuente TV COOP.