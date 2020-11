Lo que deja el final del 10 tras una despedida rápida y un cortejo solitario

El momento de la muerte de Maradona y su funeral no podría haber sido imaginado por nadie. No había una persona capaz de atreverse a pensarlo, imaginarlo, organizarlo antes de que pasara. Pero, pasó. Diego Armando Maradona falleció el miércoles al mediodía. El velorio comenzó el jueves a primera hora, incluso antes de la previsto en un primer momento.

Fueron 10 horas de despedida, solo 10 para despedir al tipo “que unió al país” y “lo hizo feliz”. Mientras que otros ídolos o líderes políticos tuvieron su despedida durante días enteros. El féretro de Evita estuvo exhibido 16 días, el de Perón y Néstor Kirchner dos; hasta Rodrigo tuvo un funeral más largo. Todo eso sin contar, que Maradona no fue el ídolo de pocos, no creo fanatismo en la gente que pensaba como él. Diego fue el superhéroe de todos.

Si bien no se puede dejar de lado la pandemia del coronavirus que deja víctimas fatales todos los días en nuestro país, es probable que una despedida más larga hubiese dado tiempo y una manera de buscar el cumplimiento de protocolos. Porque ante la desesperación de llegar a ver a Maradona de todo el país en tan solo diez horas, llevó a que las personas formaran filas de masas pegadas, amontonadas, agolpadas.

La aparición del Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, dejó a las claras que a pesar de los esfuerzos por la organización, era complejo evitar la afluencia masiva de personas a la Casa Rosada o donde sea que esté el cuerpo de Maradona. Cerca de las 10 y a menos de 10 metros de la fila por calle Hipólito Irigoyen que atravesaba la ciudad de Buenos Aires intervenida por los hinchas, fue consultado por el operativo sanitario. “Estamos tratando de mejorarlo y que sea menos peligroso. Hacemos todo lo posible pero no se puede ir en contra del pueblo”, explicó, pero no pudo ocultar la preocupación en sus ojos que estaban atentos a lo que pasaba en la calle a su lado.

Es probable que en mayor cantidad de tiempo de velorio, asistiera más gente. Pero también es lógico que esa situación permitiera una mejor organización, dejando de lado la euforia de los fanáticos que debían ver al astro en menos de un día.

El cortejo solitario



La salida del coche fúnebre de Casa Rosada, además de anticiparse, fue violenta y aún mucho más colmada de desesperación. Miles de argentinos vieron irse al 10 en un cajón desde la Casa de Gobierno, la imagen más triste de su vida y se lo arrebataban rápidamente, sin darle la posibilidad de despedirlo como se debe.



Por deseo de los familiares de Maradona, el velorio debía durar hasta las 16 y habían solicitado que la gente no lo siguiera hasta el cementerio Jardín Bella Vista en San Fernando. Sin embargo, por los inconvenientes que causó la desesperación de la gente que necesitaba entrar a despedir a Diego, el féretro fue sacado de Casa Rosada un rato antes.



Así ingresaba a la Casa Rosada el coche fúnebre que trasladará el cuerpo de Diego Armando Maradona hacia Bella Vista.

Si bien el viaje desde Casa de Gobierno hasta Bella Vista fue largo, la sensación de las personas que fueron a verlo y esperaban acompañarlo hasta el final fue extraña. El coche salió custodiado de policías motorizados que no le permitían a nadie seguir de cerca el auto. Se desarrolló un operativo de cortes para permitir que el coche pasara solo y las personas no lo siguieran. Sin embargo, un error en la ruta hizo que el coche tomara otro camino y las sirenas alertaron a los vecinos de que el Diego pasaba en frente de sus casas. Al menos eso permitió que le dieran un poco de su afecto de cerca, antes de ser enterrado en el lugar que descansará para siempre.



Así se producía la salida del féretro que transporta los restos de Diego Armando Maradona de la Casa Rosada con destino final al cementerio en Bella Vista.



Mientras las multitudes trasladadas en autos y motocicletas intentaban llegar a Bella Vista por miles de atajos, el cuerpo era depositado en el Cementerio. A una cuadra del lugar en donde Diego fue enterrado, otra multitud cantaba, alentaba. Otra vez, el poder del pueblo que quiere despedir a su máximo ídolo se hacía visible, a pesar de la pandemia.



“Diego se murió solo”. Eso se escuchó decir durante las últimas horas. Es probable que físicamente eso sea cierto, porque las millones de almas que lo acompañaron en el país y el mundo, no pudieron llegar a darle el último adiós que El Diego se merece. Él no estará más entre los humanos, no peleará más con la prensa, no dirá ninguna de sus frases célebres; pero lo más doloroso, no hará más jueguitos o gambetas, por lo menos, acá en la Tierra.



Si bien la despedida formal fue rápida, es probable que cada argentino vaya haciendo el duelo a su paso. El millón que estuvo ahí, tuvo la mala suerte de ver el cajón y entender que no está más, pero hay otros que todavía no cayeron en la cuenta de la pérdida. Al menos, eso es lo bueno que queda de un funeral rápido y un cortejo solitario. Ya se dio el último adiós simbólico, ahora resta el duelo interior de saber que Maradona no es más humano de carne y hueso, pero consuela pensar que nunca lo fue.

Fuente: AireDigital