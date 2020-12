El ingreso de agrotóxicos en los ríos puede ser una de las causas de la mortandad de peces

¿Qué relación existe entre la poca cantidad de agua en los ríos y la mortandad de los peces?

“Sí, esta bajante que es la más importante registrada, al tener bajo caudal las temperaturas se sienten mucho más y los peces tienen que soportar una situación crítica que lo siente, hoy fuimos a medir diferentes parámetros bioquímicos y lo que encontramos es un bajo tenor de oxígeno, demasiado bajo y muchos peces muertos en el río Salado, abajo del puente de la ruta 70, medimos el oxígeno que está muy bajo y muchos peces moribundos y otros muertos”.

“Esto se puede deber a varios factores y la bajante ayuda o potencializa esta mortandad, otro factor puede ser debido a las lluvias que lavaron los campos, es una de las hipótesis que estamos manejando, que al lavar los campos ingresan al río muchos fertilizantes y agrotóxicos, es decir que tiene un componente antrópico esta mortandad, (es decir que no sería natural sino producto de la mano del hombre). Hay un ingreso de materia orgánica desde las planicies hacia los ríos y el proceso de oxidación produce la baja de oxígeno y con ello la mortandad”.

“Las razones de la mortandad de peces es multifactorial, no hay un solo factor por la lluvia podría haber ingresado materia orgánica pero muy poca, hay que tener cuidado en no echarle la culpa a un solo sector pues acá hay varios factores, la bajante ayuda y cualquier ingreso de materia orgánica producida por el hombre generaría problemas por la escasa dilución por el bajo caudal de agua que no pasaría con un caudal normal”.

¿Esto puede durar varios días o solo es pasajero?

“No estimamos el grado de contaminación que puede haber esto se viene produciendo 100 kilómetros aguas arriba y ya hace tres o cuatro días que se produce, entonces a medida que esa masa de agua sin oxígeno baja produce muertes a nivel local por ejemplo a la altura del puente Carretero fuimos a medir y vimos muchos peces moribundos y con niveles de oxígeno muy bajos también y sinceramente no sé cuánto podría durar esto”.

Fuente http://fmchalet.org/