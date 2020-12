Michlig solicitó fondos para municipios y respuestas ante la inseguridad

Por otra parte, reclamó que el PE realice las gestiones necesarias ante el agente financiero de la Provincia, el Nuevo Banco de Santa Fe SA, para la habilitación y puesta en funcionamiento de otros cajeros automáticos en la localidad de Hersilia.

Delicada situación financiera de Municipios y Comunas

El Pte. del Bloque de la UCR, al fundamentar la iniciativa señaló que “es público y notorio la delicada situación de las finanzas de las distintas Comunas y Municipios de la Provincia, en el contexto de la caída generalizada de la actividad, agravado por la pandemia de Covid 19 que estamos atravesando”.

“La Legislatura de la Provincia, en orden a los reclamos de Presidentes Comunales e Intendentes de todo el arco político, ha solicitado y aprobado que parte de los fondos de la ley N° 12.385 sea destinado a gastos corrientes, en particular para afectar al pago de salarios del personal y proveedores, y en esta época en particular para afrontar el pago de aguinaldos.

“La situación mantiene en vilo a cientos de Presidentes Comunales e Intendentes que esperan ansiosamente tales fondos para superar los inconvenientes financieros propios de esta etapa del año, donde se abonan aguinaldos.

Es necesario que el Ministerio de Economía disponga el dictado de las normas pertinentes para realizar las adecuaciones presupuestarias y habilitar al Ministerio de Gestión Pública la liberación de tales partidas para que sean transferidas a las Comunas y Municipios que los requirieron”, exhortó el legislador.

Seguridad

Respecto a otros de los proyectos aprobados, reclamando mayor seguridad, Michlig indicó que “el departamento San Cristóbal cuenta con cuatro ciudades y además, en el sector rural, con la mayor cantidad de ganado en todo el ámbito de la Provincia de Santa Fe.

“Las denuncias por faltantes de animales son habituales y no hay fuerzas de seguridad suficientes y específicas para afrontar dicho flagelo. Paralelamente se ha incrementado no sólo la cantidad de casos, sino que ahora se suman asaltos a mano armada a productores, que ponen en riesgo la vida de dichos ciudadanos. Demás está agregar el incremento del delito en las áreas urbanas, donde no hay respuestas concretas del área de seguridad al accionar de los delincuentes”.

“En las últimas semanas, se han producido casos en las ciudades de Ceres y Hersilia, donde muchos productores y ciudadanos expresaron su preocupación por la gravedad de la situación. Ante ello, pedimos que se requiera al área de seguridad, la intensificación y profundización de medidas tendientes a prevenir y controlar el delito por parte de las fuerzas de seguridad.