Embellecimiento de un espacio verde en barrio Belgrano

Desde hace un tiempo Alberto comenzó a cuidar, limpiar y sembrar plantas en ese espacio verde que cada día está más lindo. Al observar esto, los integrantes de la vecinal decidieron colaborar con él y el municipio local también se sumó a esta tarea.

“Este año lamentablemente no pudimos hacer tantas reuniones por la pandemia, la idea surgió de Meli de poder sumarnos al trabajo que está realizando la familia Boscarol. Está muy bueno el lugar porque transita mucha gente por la ruta y es un lugar propicio para darle un mejor aspecto a la ciudad, que la gente pueda pasar y quedarse a tomar un mate. Sé que la familia Boscarol hace varios años que está con este proyecto y la idea de la vecinal es contribuir y poner desde nosotros lo mejor que tengamos para poder ampliar este espacio con la ayuda de la municipalidad”, comentó Carolina Scarpeccio., integrante de la comisión.

La idea de todo el grupo de trabajo es crear un espacio de recreación y esparcimiento para que las personas puedan disfrutar del lugar, con el compromiso de cuidar el espacio entre todos.

Para contribuir, el municipio local donará unos bancos que se colocarán para comodidad de quienes se acerquen al bonito lugar.

Alberto Boscarol, quien junto a su familia colabora en el embellecimiento de este espacio, ubicado frente al taller especializado de sus hijos, contó acerca del compromiso que asumió al que le dedica varias horas del día y sobre el trabajo que lleva adelante.

“Esto lo empujamos todos, si bien soy el que pone el físico pero mi señora y mis hijos están detrás de esto y cuando vieron que se podía compraron una máquina un poco más grande para cortar el césped. Había empezado a limpiar alrededor de las plantas para que no puedan ser estropeadas y poder controlar un poco las hormigas, después fui extendiendo un poco el espacio de manera que quede lindo y presentable. Hacerme cargo de toda la cuadra me resulta un poco difícil, pero la idea era empezar a tirar del carro y todo aquel que pueda que se enganche a tirar y el que no que empuje de atrás. Tenemos que colaborar con el municipio, esta es mi ciudad adoptiva, la ciudad natal de mi esposa y de mis hijos y esta ruta es el espejo de la ciudad, la gente que cruza ve que está lindo y hay que predicar con el ejemplo”.

Quienes crucen por allí pueden visualizar que el lugar está quedando realmente hermoso y surge un tema que es mantener la limpieza y el cuidado por parte de todos los vecinos. Esto es para toda la comunidad y es importante que todos comprendan que no se puede arrojar basura ni provocar daños en el lugar.

“El vecino a veces es desconsiderado con los propios vecinos y se quiere deshacer de la basura, cuando el servicio de recolección de basura de la ciudad es eficiente y pasa todos los días. Entonces por qué tirársela a otro y a nadie le gusta que le tiren la basura enfrente. El hecho de que esté empezando a estar limpio mermó un poco el tema de los residuos. Sería lindo que esto se pueda replicar en otros barrios, tenemos desde Boulevard Mariano Moreno hasta Vialidad para hacer esto un jardín realmente”, expresó y sugirió Alberto.