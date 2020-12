Se concretó la exitosa campaña "Apadrina un niño en navidad"

La maravillosa idea solidaria fue del sancristobalense Fabio Abba y el propósito de fue dibujarles una hermosa sonrisa a cada niño y niña que recibió su regalo de personas muy generosas que se sumaron a participar.

Este año fue mayor la cantidad de chicos apadrinados, con respecto al año anterior y 1780 chicos tuvieron su juguete identificados con su nombre, apellido y escuela. Los regalos llegaron de distintas partes del país, por ejemplo el obsequio de un niño de la escuela Rivadavia recorrió más de dos mil kilómetros, llegó por encomienda desde la Patagonia. La pandemia no pudo detener esta campaña sino que se vio fortalecida por la gran cantidad de personas que quisieron colaborar.

Además, este año se entregaron tarros dulceros que contenían productos de la canasta navideña para que 1300 familias puedan compartir en la mesa de nochebuena.

“La responsabilidad ante todo es con los chicos que están esperando su regalo y no les podemos fallar, pero también con la confianza que me deposita cada uno de los padrinos y madrinas que envían su regalo para que ese regalo llegue. Me sorprendió el apoyo de la gente, gente que no te conoce y sin embargo mandaban una transferencia bancaria para poder comprar los productos para los tarros. Es una responsabilidad por partida doble. Nos sentimos orgullosos de regalarles un momento de felicidad”, expresó Fabio Abba.

Quienes ya recibieron su juguete de sus padrinos y madrinas fueron los alumnos de jardines de infantes y escuelas primarias de San Cristóbal y zona. Además, de quienes asisten a la Casa del Niño, el Centro Materno y la escuela Héctor Corvi que se sumó en esta edición.

“Hay muchísimas historias que simbolizan la campaña, se trata de sembrar la semilla de la solidaridad para que el día de mañana cuando sean grandes y vean que alguien necesita ayuda sean ellos los que ayuden. Creo que Dios me inspira la lista mientras voy asignando madrinas y padrinos, porque vi una foto hermosa de una nena de un escuela rural que se llama Génesis y a pesar de que tiene el barbijo puesto los ojos hablan y busca a alguien con los ojos vidriosos, después me entero que buscaba a su mamá para contarle que Papá Noel le trajo lo que le pidió en la carta, le había pedido un bebote y está abrazando la caja con el bebote”.

Ver tantos niños y niñas sonrientes es un alegría inmensa y es una caricia al alma, ellos merecen tener su obsequio de navidad y disfrutan muchísimo de los juguetes que les trajo Papá Noel esta navidad.

“Quiero agradecer a todos los docentes y al personal de servicio que trabajan en la campaña haciendo la entrega de todos los regalos y se esmeran para que los chicos tengan un día especial cuando hacemos la entrega. También agradecer a los padrinos y madrinas de cada uno de los chicos, en nombre de esas mil caritas sonrientes les digo gracias y los espero para que el año que vienen sigamos siendo solidarios con todos los que nos necesitan”, fueron los agradecimientos de Fabio.