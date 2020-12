Los bomberos rescataron un equino caído en un pozo negro en San Cristóbal

Así nos cuenta el bombero voluntario Oscar Palacios, quien al recibir el llamado telefónico indicando que en Maipú al 236 un equino estaba atrapado en una cámara séptica o pozo negro. El pozo estaba cubierto por chapa y el animal piso y cayo dentro el mismo. Los bomberos armaron un equipo y fueron al rescate del animal. Recordamos que nuestros bomberos no perciben sueldos, son voluntarios que a veces, su paga es solo un gracias. Oscar Palacio por ser el de mayor edad y en experiencia y al no encontrarse ninguno de sus jefes a la hora de los hechos, armó una partida integrada con los bomberos, Juan Medrano y Gabriel Junior Acosta y se hicieron presentes en el lugar. Utilizaron para el trabajo un arnés apropiado para estos casos y con la ayuda de una pala frontal o caranchito propiedad de la Municipalidad pudieron sacar al animal que se encontraba a dos metros de profundidad, "el animal lucía agotado pero el rescate fue un éxito, no sufrió ningún daño" comentaba el bombero Palacios, quien luego agregaba "estamos preparados para apagar incendios, trabajar en todo tipo de accidentes o como en este caso rescatar alguna mascota o como un equino. Los dueños del animal y los vecinos estaban muy contentos" finalizó diciendo el servidor público que trabaja por sus convicciones sin recibir sueldo alguno.-