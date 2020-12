Gobierno y docentes retoman la paritaria este mediodía

Funcionarios provinciales y representantes de los gremios docentes estatales y privados volverán a reunirse este mediodía de manera virtual para intentar llegar a un acuerdo salarial hasta el mes de febrero del año próximo.

Desde el gobierno creen que el acuerdo está cerca y podría cerrarse hoy. Este consistiría en un aumento promedio del 10% para los meses de diciembre, enero y febrero, compuesto por una parte de los nuevos ingresos de manera remunerativa y otra no remunerativa.

El aumento, además, se trasladará de manera proporcional a los docentes jubilados.

"El piso de aumento para los docentes será de 3.600 pesos mensuales. Nadie cobrará menos que ese monto", informó a El Litoral el secretario de trabajo Juan Manuel Pusineri, al tiempo que destacó que, de ser aceptado, el sueldo inicial docente de Santa Fe será el más alto de la región.

Respecto a los estatales, en el gobierno dicen que los volverán a convocar después de terminar con los docentes, para intentar hacerlo con ATE y UPCN tras el rechazo a la propuesta y el paro de 24 horas de la semana pasada.

La principal dificultad para llegar a un acuerdo con estos gremios es que no aceptan que parte de los aumentos sean no remunerativos. Pero desde el gobierno insistirán, pese a que a partir del 1 de enero de 2021 ya no se podrá usar el mecanismo de los aumentos no remunerativos porque vence la ley de emergencia que los autorizó.

En el caso de los estatales, cuando vuelvan a reunirse, además, tendrán una mejor propuesta que la que se les hizo la semana pasada ya que se trasladará la que se acuerde con los docentes. Por ejemplo, el piso ofrecido a estos la semana pasada fue de 3000 pesos y con los docentes se elevó a 3600 pesos.

"Entendemos que es una buena propuesta porque el porcentaje es importante y porque les garantizamos que la primera semana de febrero los volvemos a convocar para discutir la paritaria anual de 2021", consideró Pusineri.

