Carina Dutto: “Las 3 familias que viven en la ex fábrica Cerplac son asistidas desde el Gobierno”

La directora del área salud de la secretaria de desarrollo Humano del Gobierno de la Ciudad manifestó que “durante el fin de semana, cuando se conoció el caso de Xiomara, inmediatamente nos pusimos a relevar el estado de situación de estas familias”.

Dutto dijo que “el secretario de gobierno, y la Jueza de faltas estuvieron en el lugar y comprobaron que son 3 las familias que residen allí. Se instalaron en ese lugar, que es propiedad privada, porque no tienen adónde ir. Nosotros siempre estuvimos al tanto de la situación, y este fin de semana empezamos a trabajar para coordinar con el Hospital Ceres un trabajo de estudios médicos para poder saber en qué situación se encuentran los niños que habitan el lugar y las personas mayores”.

Para la Licenciada Dutto, “esto sucede porque acá no hay viviendas, el gobierno provincial se desentendió totalmente de esto, y esperemos que los concejales que son del partido que gobierna la provincia se pongan a trabajar y gestionar viviendas, porque esta situación es desesperante. Acá recibimos todos los días no menos de 10 familias que vienen a pedirnos una casita”.

Las familias que están alojadas en este lugar, “pueden pagarse un alquiler, por eso apelamos a la gente que tenga alguna casa para alquilar o para prestar que nos informe, así nosotros podemos darle a esta gente otra ayuda”.

Este problema de familias que se instalaron en la ex fábrica Cerplac, “es un problema de todos, no solo del gobierno de la ciudad” asumió Dutto.

El Concejo aprobó una minuta de comunicación por la situación de las familias que viven en la ex fábrica Cerplac

El Concejo Municipal se reunió en sesión extraordinaria el día martes con 3 temas en el orden del día. Miguel Ángel Rafael en dialogo con Máxima FM sostuvo que “todo lo tratado se aprobó de manera unánime”.

Dos de los temas los había presentado el Ejecutivo, tratándose del beneficio del 15% de descuento para aquellos vecinos que paguen todos los impuestos del año de manera anticipada, y un loteo que quedó pendiente del año 2018.

La minuta de comunicación elevada desde el PJ; que busca conocer como está abordando el gobierno de la ciudad el problema de las familias asentadas en la ex fabrica Cerplac, mereció un abordaje importante.

“Algunos concejales hemos ido, visto y hablado con las familias que allí viven. Es un lugar poco habitable, pero esta gente no tiene otro lugar para ir”.

Rafael mencionó que “sabemos que desde el gobierno se está asistiendo a estas familias, pero ellos necesitan una solución de una casa habitable, y eso es una dificultad porque no hay viviendas. No tienen adónde ir”.

Los ediles se involucraron en la situación de estas familias, buscando primero conocer que gestiones se realizan en el ámbito municipal, pero, asimismo, saber que está pasando con ese lugar que por su situación medioambiental es inhabitable.

“El problema también es que hay una familia que ya empezó a agrandar el lugar, construyeron una habitación, y ahí piensan quedarse hasta que encuentren alguna solución. Pero también tengamos en cuenta que este lugar servirá de refugio para otras familias que están en una situación similar, porque solucionamos el problema a estas familias, pero si esto sigue en pie, acá se instalarán otras, y así seguirá la cadena”

Agregando que “este no es solo un problema del gobierno de Ceres, acá tenemos que involucrar a otras autoridades, como la provincia, el área de medio ambiente, y salud”.

Fuente Ceres Ciudad.