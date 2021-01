Regreso a sus funciones la Intendenta Alejandra Dopouy

(Fuente: Martín Farias" La mandataria afirmó que “las medidas que tomó la Junta de Defensa Civil no hacen otra cosa que buscar la concientización de cada uno de nosotros. Tenemos que cuidarnos porque están subiendo los contagios, y tenemos que pensar en la gente del hospital que están muy cansados y ese agotamiento es perjudicial para ellos. Yo les pido que por estos días, en los que duren las medidas que se dispongan desde provincia o nación, se respeten, si queremos seguir trabajando y que podamos salir rápido de esto debemos cuidarnos, con las medidas que todos conocemos”.

Sobre la situación de las familias que residen en la ex fabrica de baterías, mencionó, “ya estamos en gestiones en distintos ámbitos de la provincia y de Nación. Hemos armado un legajo que ya hemos remitido. Esperemos obtener respuestas desde donde tengan que darnos esa respuesta. Ceres atraviesa un grave problema habitacional, tenemos más de 1400 familias inscritas por un casita. Es imperioso que se nos brinde una salida a este flagelo, porque no hay viviendas, incluso no hay casas ni para alquilar”.

La mandataria confirmó que el Gabinete no tomará vacaciones, y que el confinamiento por el Covid 19 de cada uno, les sirvió para diagramar proyectos y trabajos para encarar en este 2021, “ojalá tengamos un año positivo, mucho más que el 2020”