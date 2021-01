Detectan SARS-CoV2 en animales

El equipo de la Facultad de Ciencias Veterinarias (UNLP) liderado por Nadia Fuentealba y Javier Panei y el equipo del IMSaTeD (UNSE-CONICET) a cargo de Fernando Rivero y David Di Lullo, investigan el rol de las mascotas en la infección de COVID-19 desde el surgimiento de la pandemia.En nuestra provinvia se cuenta con la participación del Centro Especializado de Estudios Moleculares y Metabólicos (CEAMM) y la Secretaría Técnica de Epidemiología dependientes del Ministerio de Salud de la Provincia de Santiago del Estero, el Consejo Profesional de Médicos Veterinarios de Santiago del Estero (CPMVSE) y la Dirección General de Bosques y Fauna dependiente del Ministerio de Producción, Recursos Naturales, Forestación y Tierras.

En el informe, se explica que hasta el momento no existen evidencias de que los animales domésticos transmitan el virus a los humanos.

En el marco del proyecto “Detección y caracterización molecular del SARS-CoV-2 en animales y vigilancia epidemiológica de posibles reservorios, amplificadores y/o transmisores del virus (IP COVID 444-468)”, ejecutado por las Universidades Nacionales de Santiago del Estero y La Plata, se determinó por primera vez de la presencia del virus en animales en la Argentina. La iniciativa es financiada por la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i) en el ámbito de la Unidad Coronavirus que conforma con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación y el CONICET.

El equipo de la Facultad de Ciencias Veterinarias (UNLP) liderado por Nadia Fuentealba y Javier Panei y el equipo del IMSaTeD (UNSE-CONICET) a cargo de Fernando Rivero y David Di Lullo, investigan el rol de las mascotas en la infección de COVID-19 desde el surgimiento de la pandemia. En el caso particular de Santiago del Estero, el proyecto se lleva a cabo con la participación fundamental del Centro Especializado de Estudios Moleculares y Metabólicos (CEAMM) y la Secretaría Técnica de Epidemiología dependientes del Ministerio de Salud de la Provincia de Santiago del Estero, el Consejo Profesional de Médicos Veterinarios de Santiago del Estero (CPMVSE) y la Dirección General de Bosques y Fauna dependiente del Ministerio de Producción, Recursos Naturales, Forestación y Tierras. Dicha colaboración fue refrendada en los últimos días con la firma de convenios específicos encabezada por el Rector de la UNSE, Ing. Héctor Paz; la Ministra de Salud de la Provincia, Lic. Natividad Nassif; el Ministro de Producción, Recursos Naturales, Forestación y Tierras, M. Vet. Miguel Mandrille y el Presidente del Consejo de Profesionales Médicos Veterinarios, Dr. Ariel Dib Camptielli.

Recientemente, se logró la detección por PCR en tiempo real del genoma viral de SARS-CoV2 en un gato de la Ciudad de La Plata y, paralelamente, se detectó la presencia del virus en un gato y cuatro perros de la Ciudad de Santiago del Estero. Además, en colaboración con un equipo de la Dirección de Bosques y Fauna de Santiago del Estero se logró identificar el virus en muestras tomadas a partir de un ejemplar de puma (Puma concolor), lo cual representa el primer caso positivo para SARS-CoV2 reportado en nuestra fauna autóctona. Los resultados obtenidos fueron notificados a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), donde hasta el momento han sido reportados casos de SARS-CoV-2 en 21 países (https://www.oie.int/es/nuestra-experiencia-cientifica/informaciones-especificas-y-recomendaciones/preguntas-y-respuestas-del-nuevo-coronavirus-2019/resultados-en-animales/).

Actualmente, se está trabajando en la secuenciación completa del genoma viral de los aislamientos en articulación con el equipo de trabajo del Nodo Central del Proyecto Argentino Interinstitucional de genómica de SARS-CoV-2 (Proyecto PAIS) dirigido por la Dra. Mariana Viegas (Laboratorio de Virología Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez – CABA). Además, se evaluaron muestras de sueros de todos los animales para la determinación de anticuerpos específicos utilizando el Kit COVIDAR IgG en colaboración con el equipo de la Dra. Andrea Gamarnik (Instituto Leloir). Este kit fue adaptado por el equipo de la UNSE y la UNLP para detectar anticuerpos de felinos y caninos. Si bien los resultados son preliminares, en todos los casos se logró observar una marcada respuesta serológica confirmando lo observado mediante las técnicas moleculares.

La detección del virus SARS-CoV2 en animales es fundamental para realizar un abordaje integral de la pandemia, resaltando las implicancias zoonóticas de la enfermedad, los posibles reservorios y/o transmisores del virus, haciendo hincapié en el concepto de “una salud” que engloba la salud humana y animal. Es importante destacar que hasta el momento no existen evidencias de que los animales domésticos transmitan el virus a los humanos. Además, la mayoría de los casos reportados en animales no presentaron manifestaciones clínicas y el estado general de las mascotas fue muy bueno durante el transcurso de la infección y hasta su recuperación.

En relación a la continuidad del proyecto, se está trabajando en colaboración con referentes regionales para ampliar el área de búsqueda y lograr resultados representativos de la población de animales domésticos y/o silvestres con diferentes localizaciones geográficas. En este sentido se está trabajando articuladamente con las provincias conformando una red colaborativa de grandes proporciones:

* Santa Fé: V. Luisina Favaretto del Centro Veterinario Coquena (Ángel Gallardo), y M.V. Mariana Yngui de BioPet (Monte Vera), Dra. Betina Mariño de la Facultad de Ciencias Veterinarias (Universidad Nacional del Litoral), Dr. Antonio Sciabarrasi (Centro de Fauna La Esmeralda) y la colaboración del Dr. Pablo Beldoménico.

* Chaco: Analía Marisa Vargas, Presidente del Consejo Veterinario del Chaco; Dr. Martín Sebastián Robledo, Vicepresidente de FEVA y Secretario del Consejo Veterinario del Chaco, Dra. Sonia Miryan Sanabria- Frigorífico San Martín- Actividad Privada; Dra. Solis Cimbaro Cecilia – Actividad Privada; Dr. Luis Esteban Vila, Director de Bromatología, Puerto Vilelas – Actividad Privada; Dr. Durbex Veyrat Federico, Frigorífico Puerto Tirol-Actividad privada; Dra. Lind Erica – Actividad Privada-Puerto Tirol; Dra. Gerzel Maricel -Actividad privada.

*Tucumán: V. Lorna Cynthia Reíd, Coordinadora del área de clínica de pequeños animales del Hospital Escuela de Medicina Veterinaria y Docente de la carrera de Medicina veterinaria de la Facultad de Agronomía y Zootecnia de la UNT, M.V. Fernando Hilal, Docente de la cátedra de Microbiología de la carrera de Medicina Veterinaria de la Facultad de Agronomía y Zootecnia de la UNT y el M.V. Fernando Tomé.

* Salta: Javier Binda, Decano de la Facultad de Ciencias Agrarias y Veterinarias de la Universidad Católica de Salta y el equipo del Hospital Escuela de dicha institución.

* Córdoba: V. María Belén Carbó del establecimiento Medicina Felina Córdoba.

Fuente: https://www.unse.edu.ar