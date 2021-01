Una enfermera suardense se capacitó para la vacunación contra el Covid 19

En declaraciones a Radio Belgrano, contó que fue una experiencia muy importante y enriquecedora porque pude comprobar la logística y organización en la vacunación contra el Covid 19. Además informó que se colocó la vacuna, junto con el odontólogo Ariel Jara.

Por otra parte comentó que no tuvo ningún efecto adverso, no tuve dolor ni inflamación del lugar de colocación, ni ningún tipo de malestar gripal. Por eso me siento muy tranquila luego de haber recibido esta primera dosis.

La enfermera dijo que en Suardi tenemos la infraestructura necesaria para comenzar con la vacunación, porque el Hospital tiene un equipo de salud muy bien organizado. Aclaró que el proceso de vacunación tiene un tiempo que se debe respetar, como los 7 minutos de descongelamiento de la vacuna, las 5 personas que se vacunan en forma simultánea, ya que la vacuna tiene una vida útil de 30 minutos.

Por otra parte, informó que el Hospital ya recibió el freezer con un termómetro y reloj especial para mantener la cadena de frío, además de unos 750 descartables. Además ya organizamos el sistema de turnos que será fundamental respetar para cumplir con los tiempos.

Por último le recomendó a la gente que se vacune sin dudas porque por sobre todo debemos ser ciudadanos responsables si queremos cuidar a los demás. Debemos generar conciencia sobre la inmunidad de rebaño que nos traerá la vacuna, remarcó la enfermera