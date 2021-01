San Cristóbal: Un camión chocó y se fugó

Personal del CRE San Cristóbal toman intervención en un siniestro vial, siendo las partes intervinientes un automóvil, color gris oscuro, en el que se trasladaba una familia, circulaban en sentido Sur a Norte por ruta Nº 4. Donde fueron colisionados por un camión, no especificando ni marca, color y dominio del camión. Provocó roturas en la rueda delantera izquierda, guardabarro y puerta del automóvil. No resultando lesionados ningunos de los ocupantes de dicho vehículo y al arribo policial el camión no se encontraba en dicho lugar.

El conductor manifestó que se dirigiría a radicar la correspondiente constancia. A raíz del siniestro vial el automóvil quedó sobre la cinta asfáltica. Quedando en el lugar por jurisdicción el Oficial Sebastián Vargas y personal de la Seguridad Vial.