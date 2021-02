Michlig, López y Boscarol piden reforzar frecuencias del transporte interurbano de pasajeros

En conferencia de prensa el Senador Michlig hizo notar la importancia de “insistir ante las autoridades provinciales, como lo venimos haciendo por todos los canales posibles, desde una intención propositiva, tratando de generar vías de diálogo fecundo y que parece que algunos -desde la gobernación- no lo entienden. Antes de los intereses políticos partidarios están los intereses de la gente en su conjunto, el Estado debe funcionar para el bien de todos los santafesinos, de lo contrario se incurriría en una velada discriminación política. Queremos creer que esas conductas antidemocráticas quedaron desterradas desde hace ya muchos años en la Provincia de Santa Fe”.

Principales temas

Durante el cónclave también se destacó la presencia del Senador Suplente Edgardo Martino; el Presidente del Concejo Suardi, Gustavo Sella; el Secretario de Gobierno de San Guillermo, Pablo Doro; la Concejal de San Guillermo Vanina Martino y la Secretaría de Finanzas de Suardi C.P.N. Jimena Lingua.

Entre los principales temas abordados se destacan los siguientes:

1-Situación del transporte interurbano de pasajeros y gestiones para el refuerzo de frecuencias. (a través de un acuerdo colaborativo entre las ciudades de San Guillermo, Suardi y Ceres, sumado el Senador Michlig, con la empresa Morteros".

2-Programa de Infraestructura INCLUIR.

3- Gasoducto Suroeste (en Beneficio de Suardi, Colonia Rosa, Villa Trinidad y San Guillermo)

4- Reparación de la Ruta Provincial N° 23.

5- Obras Hídricas pendientes (Canales traza 3 y 4)

6- Gestiones de viviendas pendientes de ejecución y nuevas gestiones.

7- Ripios en zona rural y urbana.

8- 2° etapa de calle Santiago del Estero de la ciudad de Suardi.

9- Solicitud de Refuerzo en las líneas de energía.

“Espero que no sea una cuestión de color político”

Durante su alocución Romina López señaló que “para mejorar el transporte estamos haciendo gestiones en conjunto, hemos logrado buenos resultados con la empresa Cóndor y estamos en gestiones con la empresa Mortero para restablecer una línea en el mes en curso”.

“Otros de los temas de nuestra mayor preocupación fueron los cortes en el suministro de luz (que el Senador dio detalles de todos los reclamos). También la demora en la transferencia del Fondo de Obras Menores para gastos corrientes de la partida 2020, que lo necesitamos para restablecer el servicio de cámara de seguridad que quedó averiado por la última tormenta, y sin embargo no nos transfieren esa partida, creo que debe ser la única ciudad que todavía no la recibió”.

“Espero que no sea una cuestión de color político porque se afecta a los ciudadanos no a un político. También les pedí a los concejales de la oposición que colaboren en estas gestiones”.

“Por otra parte no nos envían la información en tiempo y forma, para la presentación de proyectos, como por ejemplo los instructivos para el Plan Incluir, entre otros, pese a que tenemos todas las rendiciones al día. Cada dos días me estoy comunicando con funcionarios de municipios y Comunas, sin embargo, no recibo respuestas, cuando sabemos que a otros municipios se las enviaron hace rato”, señaló la primera mandataria.

En la oportunidad la Intendenta López también entregó una nota al Senador Michlig para ayudar a gestionar los Fondos de Obras Menores del 2020, que ascienden a un total de $3.553.459,20.-



Reclamos puntuales de Suardi

En línea con lo manifestado, el Intendente de Suardi Hugo Boscarol sostuvo que “son muchos los reclamos que venimos elevando desde el Municipio a la Provincia para solucionar varios problemas de los vecinos de Suardi, lamentablemente no tenemos respuestas a prácticamente ninguno”. “Algunos concejales de la oposición de nuestra ciudad dijeron que no hacemos gestiones, y yo creo que están durmiendo en un sillón, porque son innumerables los pedidos que tenemos desde que asumió la actual gestión provincial. No podemos seguir esperando tanto y sobre todo lo que nos corresponde por ley”.

Otro punto importante que resaltó el Intendente de Suardi es que en la Municipalidad se está labrando un Acta y juntando firmas de todos los vecinos de la ciudad para elevar un reclamo al Gobernador Perotti para que finalice la obra del ingreso por Bv. Santiago del Estero; “necesitamos terminar esta obra por los desagües, es una obra aprobada y estamos a la espera desde hace más de un año”. “Otro tema son los reclamos ante Vialidad por la repavimentación de la Ruta 23 que tiene un tránsito muy grande y es importante para nuestra provincia”.

Además, el Intendente aseguró que “estamos solicitando al Gobierno realizar dos rotondas más en los otros ingresos a la ciudad, frente a calle Córdoba y Bv. Santiago del Estero, y una dársena en la ruta, donde el tránsito es muy importante. En igual sentido gestionamos la iluminación desde la Ruta hasta la planta Verónica de ambos costados, para que haya una mejor visibilidad para quienes transiten por allí”.

Situación energética de la región

El Senador Michlig ante la requisitoria periodística explicó las largas gestiones que viene realizando ante la EPE para mejorar el servicio en la región “ya que no se continuaron los proyectos que eran políticas de Estado y hace más de un año que no se invierte en consecuencia. Me tiene azorado esta actitud de falta de respuestas como explicaban los intendentes y falta de respuesta a la institucionalidad”.

“El último fin de semana estuve en contacto con el titular de la EPE, Ing. Caussi -a quién agradezco mucho la predisposición-, le traslade las inquietudes y le solicité que se analicen todas las alternativas que se venían trabajando en la gestión anterior para mejorar el servicio, como por ejemplo potenciar la línea de 33 Kv -con cambio de transformador- desde Morteros a Suardi para abastecer a San Guillermo en caso de emergencia. La otra alternativa sería la posibilidad de un nuevo transformador o de generadores móviles o inversión en nuevas líneas”.

“O sea todo esto se lo pedimos formalmente en una reunión presencial el 7 de agosto del año anterior, al Ing. Caussi, -acá tengo la información que se publicó en ese momento- y sin embargo de todos los reclamos y propuestas que llevamos, no se avanzó casi en nada, y la consecuencia son las que tuvimos el otro día con la última tormenta”, mencionó el Senador departamental.