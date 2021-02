Ceres: El Gobierno de la Ciudad declaró «Ciudadano Distinguido» al Senador Felipe Michlig

En la mañana de este martes el Senador Provincial Felipe Michlig visitó la ciudad de Ceres en donde junto con la Intendenta Alejandra Dupouy y equipo de trabajo evaluaron gestiones en marcha, brindaron una conferencia de prensa, recorrieron obras y visitaron instituciones.

Durante el desarrollo de las distintas actividades también se encontraban presentes el Diputado Marcelo González, el Senador Suplente Edgardo Martino; los concejales Ignacio Lemos, Nicolás Maza y Miguel Rafael; la Secretaria de Desarrollo Humano, Silvia García; el Coordinador de Gabinete Guillermo Cravero; el Director de Educación, Cultura y Deportes, Fernando Maletti, el Asesor letrado Arturo Ferrero, el Coord. legislativo, Marcelo Airaldo, entre otros.

Recorrida por obras y visita a instituciones

Luego del encuentro realizado en la sede municipal la comitiva hizo una recorrida por las obras que se llevan a cabo en la Sede Municipal, entre ellas la construcción de las futuras oficinas del área contable.

Posteriormente visitaron el Club Atlético Ceres Unión para conocer la realidad que transita la institución y brindarle apoyo para la concreción de proyectos, comprometiéndose -el Senador- a efectuar en la brevedad un aporte del Programa de Fortalecimiento Institucional del Senado.

“No discriminan a la Intendenta, sino a todos los ceresinos”

El Senador Michlig resaltó en conferencia de prensa que “nos sentimos orgullosos por todas las respuestas que está dando este gobierno local pese a que no tiene el acompañamiento del Gobierno Provincial que correspondería, lo cual nos produce mucha preocupación porque estamos ante actos de evidente discriminación”.

“Por ejemplo, las 4 ciudades que no gobierna el PJ en este departamento, no recibieron el Fondo de Obras Menores del año anterior como indica la Ley, cuyo monto total oscila los 20 millones. Sin embargo, no escucho a los concejales del PJ y funcionarios del Gobierno Provincial reclamar por esto que es de todos los ceresinos, por eso les pido que traten de trabajar para la ciudad y su gente”.

A su vez agregó que “el Gobierno Provincial tiene todas las herramientas, hemos aprobado todas las leyes necesarias, como por ejemplo la Ley Covid 19 que permite girar 15.000 millones a municipios y comunas y sólo distribuyeron a esta altura de la pandemia el 20%. Así con todas las obras, gestiones, etc. pero deben entender que no discriminan a la intendenta, sino a todos los ceresinos”.

Transporte

Por su parte, la Intendenta Dupouy destacó “el convenio de reciprocidad firmado ayer en San Guillermo con la empresa Morteros para restablecer el servicio de transporte de pasajeros de Ceres a San Francisco, con combinación a la ciudad de Córdoba, en beneficio de estudiante, trabajadores y gente que se debe trasladar por salud, y para todas las localidades intermedias”.

Finalmente, durante un emotivo acto, realizado en la sede municipal, el Gobierno de Ceres declaró al Senador Felipe Michlig como ‘Ciudadano Distinguido’ en reconocimiento a su comprometida e ininterrumpida labor política e institucional, generosa contribución y aporte desinteresado a nuestra comunidad”, a través de una plaqueta alusiva.

Fuente: CeresCiudad