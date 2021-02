Caso María Fernanda Chico: "Este fallo será un antes y un después"

Hugo Parma destacó, «Esta lucha tiene soportes vitales, la fortaleza de los papas de María Fernanda quienes llevaron adelante una lucha que no cualquiera puede llevar adelante. Los medios de comunicación y la comunidad de Ceres, que se movilizó por María Fernanda, y con la intensidad que lo hizo, el compromiso fue total».

Agregando que «había que lograr que este crimen no quede impune» resumió el doctor Parma, ya que el actual código procesal juvenil de la provincia está lejos de ser un código a la altura de las condiciones actuales, y que además, gravemente como garantista que es, le impide incluso a los familiares de una víctima, ser querellantes.

El Dr. Parma, reconoció que «yo seguí porque mi hija me empujó, porque pensé que en este caso, por las condiciones actuales del código penal juvenil, no se condena a nadie, los menores pueden delinquir que nadie los condena»

Agregó que el 11 de febrero será un antes y después para las causas que involucren menores de edad en delitos graves, como el homicidio, como el que cometió Karen Ñañez quitándole la vida María Fernanda Chicco, el fallo de los tres camaristas no dejó dudas y condenó marcando un antes y un después, ya que no hay fallos parecidos para un menor como esta condena a Ñañez.

«El fallo tiene una resolución impecable, y ya está hablando mucho de cómo se actuó en este caso de María Fernanda, condenando a la asesina, con todas las pruebas aportadas».

Ñañez le quitó la vida a María Fernanda con alevosía, premeditó todo, la citó usando el celular del joven del cual Ñañez estaba obsesionada, y en una calle cerca de la ruta 34 le quitó la vida. Tras saber que María Fernanda estaba sin vida la tapó con la bicicleta.

«Jamás, pero jamás durante las distintas audiencias donde se la interpeló, confesó la autoría del crimen, lo negó siempre con una frialdad de alguien calculador y manipulador». La estrategia implementada por Ñañez no le alcanzó para quedar libre de ser condenada por aquel aberrante crimen, agregó Parma.

En relación a lo que viene, Parma, explicó que «la defensa de Ñañez tiene 10 días para solicitar que se revise la condena, lo que es inapelable es el crimen con alevosía, eso no puede revisarse. Lo que se puede revisar es la condena, que puede llegar a promediarse, lo que si está claro que la asesina estará varios años en la cárcel por el homicidio que cometió. Un fallo inédito y ejemplar en nuestra provincia».

Silvia Linardos confesó que «en algún momento pensé que no iba a ser condenada, que iba a quedar libre, y el caso impune». (Fuente Ceres Ciudad)