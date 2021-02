Lifschitz envió un aporte para el Club Unidad

En un comunicado, emitido en la siesta de este miércoles, el Municipio anunció que no adhiere al duelo nacional por el fallecimiento del ex Presidente Carlos Saul Menem.

El siniestro ocurrió en Ruta Provincial 23 y Ruta Provincial 69 S, en cercanía de la ciudad de Suardi. En el hecho colisionaron un camión, marca IVECO y un automóvil marca VOLKSWAGEN, modelo GOl, no hubo lesiones.-

Ayer por la tarde noche, el sector político de la ciudad se reunió con los propietarios de las Discos y algunos dueños de salones de eventos sociales, donde a casi un año de su cierre por la pandemia, piden volver a trabajar. “Nuestra situación económica es pésima, no solo no generamos para vivir, sino que también generamos deudas que vamos a tener que pagar”, expresaron y agregaron que “nunca recibimos alguna ayuda o subsidio nacional, provincial o municipal, no nos exceptuaron de ningún impuesto, la boleta de la luz sigue llegando, los alquileres tarde o temprano los vamos a tener que abonar”.