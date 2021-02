Niños y niñas del Jardín La Ronda volvieron a las aulas

El Jardín La Ronda de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) reabrió sus puertas este lunes 22 de febrero para recibir a sus más de 200 alumnos y alumnas quienes, durante un mes, serán parte del denominado periodo de integración. Para esto, desde la institución se extremaron las medidas sanitarias contempladas en el Protocolo de Bioseguridad de la UNL. En este sentido, entre otras acciones, se mantienen horarios reducidos -turno mañana, de 8 a 11; turno tarde, de 15 a 18- y a lo largo de todo el mes se alternarán semanas de presencialidad y de actividades virtuales.

“Estamos satisfechos, felices y orgullosos por el regreso a las aulas. Hemos trabajado intensamente con todos los integrantes del Jardín y de la Universidad para estar en condiciones de hacerlo”, aseguró la directora del Jardín La Ronda y Escuela de Nivel Inicial de la UNL, Laura Corral. En este sentido, indicó: “El año pasado hicimos un muy buen trabajo, no obstante en este nivel se necesita la presencialidad y el hecho de poder encontrarnos nos estimula”. Luego, Corral explicó que a partir de este lunes “comenzó la mitad del grupo de las salas de 4 y 5 años, que permanecen tres horas en el establecimiento. Quienes asisten a las salas de lactantes y hasta 3 años están en el Jardín una menor cantidad de tiempo durante este periodo de adaptación. Habrá una alternancia semanal de actividades presenciales y otra de actividades virtuales”. Luego, a partir del 22 de marzo, asistirán los y las integrantes de las salas completas divididas en dos burbujas, y se mantendrá la rotación semanal de actividades presenciales y virtuales.



Salud y Educación

“El regreso a las aulas en el Jardín implica una gran satisfacción para toda la UNL ya que hemos trabajando intensamente, durante mucho tiempo, para diseñar protocolos pertinentes y brindar la seguridad necesaria”, subrayó la directora de Salud de la UNL, Liza Carrera, para luego completar: “En este sentido, con instancia presencial, los equipos docentes y de gestión participaron este 18 de febrero de la segunda parte del curso en torno a temáticas referidas a los protocolos de Higiene y Seguridad en el marco de la pandemia por COVID-19. Dicha capacitación, que comenzó el año pasado de manera virtual con aspectos teóricos, lo coordinamos junto a Hugo Notaro, con quien además estuvimos a cargo de la confección del Protocolo Marco y Lineamientos Generales para el retorno a las actividades académicas presenciales en la Universidad Nacional del Litoral”.

Luego, Carrera afirmó: “Para el trabajo específico en el Jardín, por las edades, estamos también trabajando con una médica pediatra fija que está en vínculo y a disposición tanto de padres como de las maestras. A su vez, en general, extremamos las medidas de bioseguridad, mantenemos un esquema de burbuja, ingreso escalonado con turno asignado, horario reducido, alternancia de presencialidad y virtualidad. Desde la Dirección de Salud, en conjunto con todas las áreas competentes de la UNL, trabajamos intensa y mancomunadamente para cuidar a toda nuestra comunidad”.



Cómo es el protocolo del regreso

En vistas al retorno a la presencialidad con los niños y niñas del Jardín La Ronda desde la institución se tomaron en cuenta las condiciones y posibilidades que brindan la infraestructura y el recurso humano del Jardín La Ronda, así como las resoluciones adoptadas por la UNL, la normativa de la jurisdicción provincial para el Nivel 1 y el Protocolo Marco acordado por el Consejo Federal de Educación.

Como acciones previas a la reapertura, se llevaron adelante acciones informativas dirigidas a la totalidad de las familias para explicar los modos de funcionamiento a partir del regreso a actividades y el protocolo de cuidados y prevención con el que se rige la institución.

En tanto, se consideraron las situaciones diversas con criterios uniformes y estrategias que incluyeron a toda la comunidad educativa, lo que implicó identificar grupos de riesgo para COVID-19 y estudiantes con necesidades educativas especiales o condiciones crónicas de salud. En este sentido se exigió que todo niño o niña que acceda a la presencialidad haya cumplimentado la entrevista de admisión con la pediatra de la institución y se solicitó a la totalidad de los estudiantes un certificado de buena salud expedido por su médico pediatra, en el que se especifique que no presenta enfermedades de base conocidas que pudieran llevar a una peor evolución en caso de contraer coronavirus.

También se solicitó la firma de un consentimiento en el que las familias dejan constancia de conocimiento del protocolo y recomendaciones respecto al COVID 19 que se establece desde la institución y en el que se comprometen a dar aviso en el caso de que el niño/a presente síntomas compatibles con COVID-19 o haya tenido contacto estrecho con un caso sospechoso o confirmado, sin llevarlo al jardín cuando ésta sea la situación.

Así mismo se desarrollaron actividades de acondicionamiento sanitario básico y esencial para la reapertura, y se estableció el esquema de rotación del personal de Servicios Generales que estarán a cargo. En este sentido, se acondicionaron los espacios para asegurar el distanciamiento mínimo entre las personas.



Modalidad burbuja

En cuanto a la modalidad de burbujas que se implementará y la conformación de los grupos, se organizó un esquema de dos burbujas por sala, en rotación de una semana presencial y una virtual, divididas por orden alfabético de modo de facilitar el sostenimiento de la actividad pedagógica a las familias con más de un hijo o hija en la institución. Cada grupo estará a cargo de una de las docentes de la sala, encargada tanto de la actividad presencial como de la propuesta virtual para la semana de modalidad remota.



Acciones durante la reapertura

A partir de hoy se llevará adelante un control permanente del estado de salud de las niñas y los niños que acudan al jardín: al ingreso de los mismos a la institución se tomará la temperatura en forma diaria y si es mayor o igual a 37,5ºC no se permitirá el ingreso, debiendo los padres comunicarse con su pediatra y dejando registro de la situación. Si estando en el jardín, un/a estudiante presentara fiebre u otros síntomas se procederá a aislarlo/a y se avisará a la familia, quien deberá activar el protocolo correspondiente.

No podrán acudir al jardín niñas, niños o adultos que se encuentren con alguna sintomatología compatible con el COVID-19 (temperatura mayor a 37,5ºC, tos, dolor de garganta, diarrea, vómitos, dolor de cabeza u otras manifestaciones que sugieran la enfermedad) o que hayan estado en contacto con algún familiar enfermo o personas posiblemente infectadas en los últimos 14 días. Una vez atendidos por el pediatra o médico y valorado el aislamiento y medidas a tomar, podrán reintegrarse bajo estricta presentación de certificado de alta.

También se implementarán los protocolos de actuación vigentes en la UNL y en la jurisdicción ante la confirmación de un caso o de un contacto estrecho con un caso confirmado de cualquier persona que haya estado en el establecimiento, detallando cómo proceder, estableciendo mecanismos de comunicación que preserven la privacidad y dando aviso a la Dirección de Salud de la UNL.

El horario de ingreso de los niños y niñas de 0 a 3 años será escalonado. Cualquier adulto que ingrese a la institución por más de 15 minutos deberá registrarse, dejando constancia de su nombre y sala o tarea para la que asiste, y datos de contacto para el caso en que hubiera que aislar la burbuja correspondiente.