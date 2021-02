San Guillermo: Bagnasco confirmó que interpelarán a López

El audio es grave por los términos y porque se incita a violar la ley. Uno no puede estar de acuerdo con una disposición, pero como autoridad hay que hacerla cumplir.

Estamos trabajando en un proyecto para citarla al Concejo para que brinde una explicación formal. Por lo tanto, será el primer proyecto del PJ, en las sesiones ordinarias que comenzarán la próxima semana.

Consultado sobre las voces que piden la destitución de la Intendente, manifestó que eso no depende del Concejo ya que es una disposición que emana de la provincia. Por eso nosotros la citaremos, y trabajaremos con nuestras herramientas para evaluar su accionar.

Nuestra posición no tiene nada que ver con una utilización política, sólo pretendemos que se cumpla con la ley y los ejemplos lo deben dar las autoridades, remarcó Bagnasco.