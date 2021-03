Allanaron las cajas de seguridad de ex directores de Vicentín

Los allanamientos fueron en bancos de la ciudad de Reconquista y San Lorenzo, y nada se informó sobre el resultado. Desde la fiscalía solo informaron a ReconquistaHOY que fue "en búsqueda de documentación de interés para la causa".



En igual sentido, vale recordar que a pedido del mismo fiscal rosarino, el 14 de diciembre de 2020, personal policial perteneciente a la Agencia de Investigación Criminal allanó las oficinas centrales de la empresa, en San Martín y 14 de la ciudad de Avellaneda; y varios domicilios particulares de ex directores, en las ciudades de Reconquista, Avellaneda y San Lorenzo.

El jefe de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, Dr. Miguel Moreno, cree que Vicentín armó una gran estafa que perjudicó a bancos nacionales y extranjeros, a productores y acopiadores de granos, por cifras siderales. Para determinar los autores, debe identificarlos con nombre y apellido según las decisiones que fueron tomando y los contratos firmados mediante un ardid engañoso que consistió en brindar información falsa en los balances, exhibiendo una magnitud muy importante de contratos para demostrar una salud financiera que no era tal.

¿Cómo era la maniobra?. Vicentín recibía granos que en los balances hacía figurar como propios, sin exhibir que todavía no los había pagado, por lo tanto no eran activos de la empresa, sino pasivos corrientes. Considera que también la Bolsa de Comercio fue utilizada como un escenario para exhibir lo que ya no era.

Vale recordar que la causa penal se inició por denuncia de productores agropecuarios que entregaron granos y cereales a Vicentín saic y no pudieron cobrar. Consideran que fueron estafados porque al momento de contratar, no fueron informados por Vicentín de la situación de la empresa. También están convencidos que Vicentín recibía los granos sabiendo que no iba a poder honrar la fe comercial.

El fiscal de Delitos Complejos busca pruebas para demostrar la comisión delictiva e identificar a los autores, quienes armaron la gran estafa formando empresas offshore mientras fueron vaciando a Vicentín saic, que era la que se endeudaba detrás de su prestigio que acuñó durante 90 años.



"Creemos que las estafas ocurrieron", pero siendo una sociedad, hay que identificar a los autores, la responsabilidad de cada persona, explicó en su momento el funcionario del Ministerio Público de la Acusación, quien una vez que tenga identificados a los autores, procederá a imputarlos.

¿También ordenará sus detenciones?. Puede ser si es que considera que estando en libertad los sospechosos pueden obstruir la investigación o eludirla mediante fuga.

Fuente: ReconquistaHOY