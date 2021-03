Luisina Giovannini asumió al frente de la Secretaría de Coordinación de Políticas Públicas

Contenta por esta nueva función que se le asignó y ya trabajando con su equipo de trabajo, Giovannini brindó una extensa entrevista a este medio en donde habló sobre su nuevo cargo, el registro civil de la provincia, las políticas públicas que desea el gobierno llevar adelante y el Plan Incluir, entre otros temas.

“Ya estoy participando plenamente dentro de un equipo que está funcionando a través de quien conduce este ministerio Marcos Corach, muy integrada, con muchas expectativas y una contención muy grande en toda la tarea que debemos afrontar. Con desafíos y metas a cumplir en pleno desarrollo de ejecución de las políticas públicas que lleva adelante la gestión del Gobernador Omar Perotti”.

En cuanto a todo lo que se ha generado alrededor de su persona y sobre el rol que tuvo como Directora del Registro Civil, la abogada manifestó que quienes opinaron lo hicieron desde el desconocimiento que tenían del funcionamiento de la entidad de la cual se hizo cargo y explicó cómo influyó la pandemia durante su gestión en el 2020.

“Fue una dirección en donde tuvo que hacerse muy fuerte porque la realidad era muy compleja. Nosotros iniciamos la gestión con una planta de 430 empleados cuando el registro civil desde el año 2008 contaba con alrededor de 800, recibimos una entidad con la mitad de su planta, pero, a su vez también nos atravesó la pandemia y nos quedamos con el 30% de la planta para todo el territorio de la provincia de Santa Fe, con una situación muy compleja desde los recursos humanos y desde el financiamiento que tenía la entidad”, dijo Giovannini y recordó que en el año 2017 el registro fue intervenido por una transferencia de sus circuitos de pago que los dejó sin autonomía económica.

“Todo esto generó que no se pueda dirigir desde el mismo ámbito de la entidad con los expedientes administrativos que se tenían que formalizar al respecto. Con estructuras muy caídas, hemos iniciado una doble gestión y si Dios quiere en poquitos días vamos a estar llevando muy buenas noticias a San Cristóbal, en una gestión conjunta con los concejales de allí, Carolina Morel y Claudio Gaineddu, preocupados por la situación y los empleados mismos cuando los he estado visitando. Hay una proyección en cuanto al funcionamiento de la entidad muy grande luego del diagnóstico que hemos atravesado a lo largo del año y de los objetivos que hemos planteado como la implementación de nuevas tecnologías y la informatización”.

Tal como lo indicó Giovannini, se espera que se lleven adelante obras de refacciones en el Registro Civil de San Cristóbal, un reclamo que data de mucho tiempo debido a los daños en la infraestructura actual. Con respecto al Registro Civil de Santa Fe seguirá funcionamiento como lo venía haciendo hasta el momento con presupuesto propio.

“Con pleno conocimiento de lo que sucedió, la verdad muy contenta con la tarea que se dio administrando el desastre que nos habían dejado, pero con una buena base para empezar a reconstruir el registro civil en su conjunto. Va a quedar a cargo de una persona que vino trabajando a la par desde el inicio de gestión. Donde podamos ser útiles, ser una herramienta de transformación donde podamos aportar ahí vamos a estar presentes más allá de los distintos ámbitos donde a uno le toque estar”, aseguró la abogada.

Otro de los temas abordados en la entrevista fue el Plan Incluir, se trata de un dispositivo multiagencial y multiministerial que el Gobierno de Santa Fe lleva adelante junto a municipios y comunas, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de vecinos en los barrios y la población más vulnerable, a partir de una intervención integral y de la cual participará Luisina Giovannini.

“El Plan Incluir es una de las tareas específicas dentro de la secretaría, está presidida por el Ministro Marcos Corach que en definitiva es el papá de esta plan, diagramado, pensado y analizado por el actual Ministro que necesita de la conformación de un concejo interministerial, porque no debemos olvidarnos que el plan lleva esa mirada de ser un plan multinivel que no únicamente se canaliza por municipios y comunas sino por distintos actores sociales que conlleven personería jurídica y por distintas asociaciones en base a las necesidades que se van presentando. A su vez, este concejo, al ser multiagencial requiere de las miradas de todas las carteras del gobierno de Omar Perotti”.

La Secretaria de Coordinación de Políticas Públicas explicó que es un plan estratégicamente pensado para llegar a los 365 municipios y comunas del territorio provincial. Algo que se vislumbrará con obras en distintas localidades de la provincia. Un ejemplo de eso es la obra de cloacas proyectada para Arrufó que beneficiará a la localidad con fuentes de trabajo, salud y mejor calidad de vida de sus vecinos.

Ante los cuestionamientos al gobierno porque las obras no se estaban dando en ciertos puntos de la provincia en donde no coincide el color político, Giovannini expresó que “siempre estuvieron los mismos dimes y diretes que por ser de distinto color político la provincia no llegaba y esto no fue así, se ha demostrado que se han empezado a poner al día las deudas que tenia la gestión anterior con municipios y comunas del departamento y el gobierno dio recursos para que cada comunidad pueda hacerle frente al covid. Estamos hablando de un gobernador que integró el boleto educativo gratuito, que creó la billetera santafesina con beneficios que implican tener descuentos dentro de las compras que uno realiza y es una inyección en el consumo de cada familia y en el movimiento de cada localidad. También, los caminos de la producción que se vienen y lo que se está charlando con productores habla de una mirada integral y que llega a todos los territorios”.

Otro de los temas que se le consultó a la ceresina fue acerca de la obra de gas para el oeste del departamento San Cristóbal. Giovannini contó que se evaluará su continuidad porque el gobierno quiere el desarrollo de cada región y localidad.

“Es una obra que en su momento ha quedado en los planos, en donde se endeudó la provincia para hacerle frente pero nunca se puso ni un caño. Esto está en una perspectiva que lleva adelante la gente respectiva del área. Sabemos que es una obra necesaria, que tiene un comienzo de ejecución y del respaldo de nación para que llegue a todos los santafesinos. Hay muchas obras que se vienen en cuanto a la esencialidad del desarrollo de las actividades que requieren nuestro departamento y todos”.

Por último, ante los rumores de una posible candidatura de Giovannini como senadora nacional, en donde podría conformar la lista con otros compañeros del PJ y considerando la Ley de Paridad de Género, Giovannini no confirmó ni descartó esta posibilidad en un futuro.

“Soy versátil, donde se requiera voy a estar, me gusta estar en cada ámbito, conocer cada lugar. Es mi primera gestión dentro de un gobierno provincial, espero dar lo mejor de mí y ser el nexo entre la gente y el gobierno. Tenemos que escuchar a todos, tenemos que sentarnos con todos, crear líneas de unidad y lazos para trabajar adelante. Claro que quien está dentro de la función pública y quien ha participado en política siempre es una expectativa, un desafío y un deseo pero disfrutando del lugar donde estoy, aprendiendo y después se verán los lugares y si corresponde o no”.