Michlig pide aclaraciones sobre la distribución de fondos

“En su momento, la Legislatura de la Provincia, en orden a los reclamos de Presidentes Comunales e Intendentes de todo el arco político, ha solicitado y aprobado que parte de los fondos de la ley N° 12.385 sea destinado a gastos corrientes, en particular para afectar al pago de salarios del personal y proveedores. Vemos que eso no se está cumpliendo en desmedro de muchos distritos, que casualmente no son gobernados por el mismo signo político que el del gobierno provincial”, señaló Michlig.

Información requerida

El pedido de informes requiere la siguiente información:

a).- Nómina de ciudades y localidades del departamento San Cristóbal que, a la fecha, NO HAN PERCIBIDO los fondos correspondientes a la ley Nº 12.385 “Fondo para la construcción de Obras y adquisición de Equipamientos y Rodados para Municipios de Segunda categoría y Comunas de la Provincia”, destinados a gastos corrientes del año 2020 según ley 13.978.

b).- Se indique cuáles son los criterios o parámetros existentes en dicho Organismo a los fines de decidir y/o instrumentar la remisión de los fondos que le corresponden por dicha ley a cada uno de los distritos del departamento aludido.

c).- Se exprese las causas o motivos por los cuales no se han transferido a la fecha los montos a cada localidad, pese que corresponden al período año 2020 y fueran dispuestos por ley 13.978.-

Fundamentación del pedido.

Al momento de fundamentar la iniciativa -su autor- señaló que “es de público y notorio el deterioro de las finanzas de las distintas Comunas y Municipios de la Provincia, en el contexto de la caída generalizada de la actividad, agravado por la pandemia de covid 19 que estamos atravesando”.

“El Ministerio de Gestión Pública, competente para firmar las resoluciones otorgando a cada Comuna y Municipio los fondos requeridos, en el marco de la ley 13.798, se encuentra imposibilitado de hacerlo ya que, desde el Ministerio de Economía, no se realizaron las adecuaciones presupuestarias y legales para habilitar y destrabar el giro de tales fondos. Tal situación mantiene en vilo a cientos de Presidentes Comunales e Intendentes que esperan ansiosamente tales fondos para superar los inconvenientes financieros propios de cada jurisdicción”.

“Es necesario que el Ministerio de Economía disponga el dictado de las normas pertinentes para realizar las adecuaciones presupuestarias y habilitar al Ministerio de Gestión Público la liberación de tales partidas para que sean transferidas a las Comunas y Municipios que los requirieron”.

“Desconocemos si dicha situación se plantea en todas las Comunas y Municipios o se da solamente en aquellas gobernadas por la oposición. Ante tal situación y a los fines de aventar cualquier conjetura sobre la existencia de discrecionalidad, trato discriminatorio y/o arbitrariedad, es que se considera necesario contar con información completa y certera al respecto”, detalló el Pte. de la bancada de la UCR, Felipe Michlig.