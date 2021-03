Juan Ignacio Capovilla encabeza la lista Socialismo en Movimiento 

Esta semana se confirmó la lista que competirá en las elecciones internas para la conducción del socialismo en la ciudad de San Cristóbal.

Socialismo en Movimiento es el nombre del equipo de trabajo encabezado por el concejal Juan Ignacio ‘Pepo’ Capovilla y quienes lo acompañan son Alejandro Basano, referente de la juventud socialista, y Carina Calello, militante histórica del partido.

Camino a este proceso eleccionario que se desarrollará el día 18 de abril y en el que participarán 80 personas sancristobalenses, porque al ser internas sólo pueden votar los afiliados, los tres brindaron una entrevista y expresaron que lo que buscan es fortalecer el Partido Socialista.

“Nos encontramos en esta disputa electoral con compañeros y compañeras que tienen otra mirada sobre el partido que es totalmente válida, cada uno puede optar o mirar el partido o el sistema de alianza o de acuerdos electorales de otra manera”, manifestó Juan Ignacio.

Además de las elecciones locales, también se desarrollarán a novel provincial y nacional. En el departamento San Cristóbal son 350 personas las que votarán a nivel provincial y en la ciudad de San Cristóbal se abrirá una urna que corresponderá el este departamental.

“A nivel provincial por la renovación está Enrique Estévez que es la persona que nosotros apoyamos y que creemos que es la indiciada, no sólo por su historia sino por su presente, hoy en día es diputado nacional. Es una persona joven con muchas ganas de laburar por el partido y la sociedad que para eso estamos en política como objetivo principal. A nivel nacional acompañamos a Mónica Fein ex intendenta de Rosario, creemos que le pueden dar al partido esa impronta, darle ese trabajo organizacional y que son las personas que pueden encaminar el partido. Contamos con el apoyo de Miguel Lifschitz como uno de los referentes más importantes y también de Antonio Bonfatti que son hoy los máximos exponentes de nuestro partido”, detalló el concejal.

Según explicó el grupo, pase lo que pase en las elecciones, después del 19 de abril estarán todos juntos tratando de trabajar por un Partido Socialista mucho más fuerte y consolidado.

Por su parte, Carina Calello, quien hace muchos años es una de las referentes locales del partido habló tras la oficialización de las listas.

“Estamos en este proceso que es una construcción democrática, a mí me gusta llamarlo como distintas líneas de pensamiento porque las bases y las convicciones son las mismas y la fundamental diferencia que tenemos es en cuanto a la mirada de la organización. Siempre tenemos los mismos valores y las mismas banderas para militar en política y nosotros lo que buscamos es construir un partido unido. Seguir trabajando por la fuerza del socialismo para que sea un partido que pueda seguir participando de los procesos electorales para la mayor construcción de la democracia. Pepo hoy está ocupando una banca que para el socialismo es muy importante, estando en la construcción del frente progresista. En principio vamos a ordenar las cuestiones socialistas para luego poder discutir, posicionando firmemente sobre las alianzas de cara a las próximas elecciones legislativas y gubernamentales”.

El aporte joven a la lista Socialismo en movimiento llega con la participación de Alejandro Basano, quien fue elegido como representante de juventudes en la mesa provincial está compuesta por las cinco regiones de la provincia de Santa Fe y además está compuesta por diferentes centros de estudiantes que tienen militancia en universidades.

“Se renovó la mesa provincial de la región 2, fui elegido por mis compañeros de los departamentos 9 de Julio, San Cristóbal, Castellanos y parte de San Martín. La idea es seguir trabajando, seguir llevando las propuestas y diferentes miradas de la región, llevar la voz de los jóvenes del partido y aportando nuevas propuestas. Es un desafío político muy importante, siempre aportando y construyendo”.

Por último, haciendo un análisis sobre la actualidad política, pensando en lo que se viene y reivindicando a Hermes Binner como el mentor del trabajo del Partido Socialista, Carina indicó que “quienes están hoy ocupando funciones en el ámbito público legislativo en todas las localidades, a lo largo de la provincia, son claramente un trabajo de hormiga procesado durante mucho tiempo por el socialismo para poder llegar a la gobernación y gobernar durante doce años consecutivos y poder tener hoy la cantidad de comunas que tenemos en los puestos legislativos no son casualidad. El trabajo del socialismo no es casualidad, Hermes Binner fue el mentor de este proceso que hoy nos permite estar en un excelente momento y a la que también contribuye el peronismo el hecho de que el peronismo gobierne y haga mal las cosas a nosotros nos favorece, porque nos permite pensar en volver a gobernar la provincia, en estar cerca de la gente, pensar en construir cosas que nos abran las puertas para el futuro”.