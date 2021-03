María Paula Salari: «No tengo nada que ocultar, y lo ratificaré en la Justicia donde se debe aclarar todo»

«Primero aclaro que la única persona que debe responder ante la Justicia por mi gestión soy yo, no hay ninguna otra persona que me acompañó en la gestión de gobierno que este procesado. La Justicia solo me convoca a mí, al resto de las personas son citados como testigos».

Salari aclaró que «esta es producto de una denuncia realizada por la actual gestión de Sánchez, tras el resultado de una auditoria que ellos realizaron. Cuando nos fuimos del gobierno entregamos una auditoria develadora de todo lo que hicimos en nuestra gestión. La auditoría fue realizada por el estudio Sacripanti y se puso de manifiesto todo. Pero ellos hicieron otra, y por su resultado fueron a la justicia. Está bien, porque ante la Justicia aclararé todo lo que haya que aclarar. No malversé ningún fondo, todo lo que hicimos está documentado. El trabajo de mis abogados defensores los doctores Caula y Rocca es excelente, y lo expondremos ante el Juez».

Comentando que «me han auditado mis bienes personales, todo lo que tengo, y no encontraron nada, no tengo nada que ocultar, yo no robé nada a los trinidenses».

María Paula Salari ya cambió su domicilio y desde hace algunos días es ceresina, «trabajo en el equipo del Diputado Marcelo González. El me designó acompañar y trabajar junto al Gobierno de Alejandra Dupouy, yo no cobró sueldos del gobierno ceresino. Somos un equipo de trabajo departamental que conduce nuestro Senador Michlig y el Diputado González».