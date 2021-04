Diego Sartín reunido con dirigentes del PRO

El actual concejal Diego Sartín mantuvo reuniones con dirigentes a nivel provincial y nacional. Se sumó en Rafaela a la reunión con Federico Angelini y se reunió con el Presidente del Pro en Santa Fe Cristián Cunha quien estaba de recorrida por el norte de la provincia de Santa Fe.

“Nos reunimos con Cristián Cunha el miércoles pasado en una gira que venía desde el norte, venía de pasar por el departamento Vera y 9 de julio y luego San Cristóbal. También tuvimos una reunión en Rafaela con el vicepresidente del PRO a nivel nacional Federico Angelini, máximo referente a nivel provincial y nacional. Se empiezan a delinear algunas formas de trabajo. El objetivo es re afianzar nuestro espacio, algo que venimos haciendo desde siempre, desde el sello Juntos por el Cambio. Es un año complicado donde tenemos que pensar en las elecciones y en que la pandemia nos está dejando situaciones muy críticas en el país, la falta de trabajo es el factor preponderante en Argentina. Estamos abiertos a quien quiera incorporarse a este equipo de trabajo, no nos olvidemos que Cunha, en la presidencia de Macri fue Regional de Senasa, es una persona muy capaz y conciliadora.” Comentó Sartín.

Consultado acerca de posibles alianzas, Sartín indicó que “nosotros como dirigentes, tenemos que estar abiertos a cualquier posible alianza, somos personas abiertas a que se incorpore gente nueva y joven al partido, abiertos a la posibilidad de trabajar juntos dentro de un frente, lo ideal sería Frente Juntos Por el Cambio” aseguró el concejal.

Por otra parte, comentó que “hace 20 días tuvimos una reunión con el equipo donde planteamos las posibilidades o lo que nosotros pensábamos podía llegar a pasar. Mi equipo y yo estamos al tanto de cuáles serían las posibilidades, un equipo muy fiel a sus convicciones, el tema de una alianza no la terminan de ver del todo bien estamos re afianzando todo nuestro trabajo dentro de nuestro espacio. Hay una posible alianza, querer armar una lista única, tanto para nosotros como para el radicalismo, creo que se perdería la identidad y pertenencia y creo que de ambos lados duele, no obstante, somos personas razonables y lo que menos podemos dejar de hacer es sentarnos a charlar en una mesa, con todas las cartas y realmente ver de qué se podría llegar a tratar una alianza. En este momento nosotros analizamos y seguimos convencidos en reafirmar nuestra presencia dentro del PRO y seguir trabajando por Juntos por el Cambio”.

Finalmente, se refirió a la posibilidad de suspender las elecciones Primarias, Abiertas, Simultaneas y Obligatorias. “Creo que una elección PASO no deja de ser importante, pero sigue siendo complicado, no podemos reunirnos en lugares cerrados, aglutinar gente. Para un partido como el nuestro, a nivel local, no nos complicaría tanto que no haya PASO porque es un partido más chico. El año pasado la interna la armó la UCR, mientras nosotros trabajábamos para Corral Gobernador, el mismo Corral armó una interna dentro de San Cristóbal, que ganamos con el 70% de los votos a nivel concejal. Nosotros consideramos que nos podemos poner de acuerdo sin tener una interna, a nivel provincial y nacional será tal vez mucho más difícil no tener una elección PASO. Las elecciones generales deben hacerse. Sería erróneo suspender una elección. Nosotros solo elegimos concejales y diputados, pero en otros lugares eligen intendentes. Los ciudadanos argentinos tenemos el derecho de poder estar en una elección y no tener que estar esperando que se desdoble, y especular con los resultados” anticipó Sartín.