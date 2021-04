Estevez suma km en el marco de la interna del PS

En la interna que se llevará a cabo el domingo 18 del corriente mes, competirán dos listas para ocupar la máxima conducción del partido de la Rosa. El sector interno «Bases» llevará a la cabeza de boleta a la ex Ministra y actual Dip. Provincial, Claudia Balague y por el sector de «Socialismo en Movimiento» se presenta el actual Diputado Nacional Enrique Estevez. En tanto que a nivel nacional el sector de Bases lleva como candidato a dirigir el partido a Eduardo Dipolina, «Socialismo en Movimiento» lleva a la ex Intendenta Mónica Fain y hay una tercer sector que lleva como candidato al Diputado Porteño Roy Cortina.

En el departamento General Obligado se presentarán internas locales en Avellaneda, Malabrigo y Reconquista. El departamento tiene el cuarto padrón con mayor cantidad de afiliados de la provincia. El total de votantes habilitados supera los 30 mil en Santa Fe. La lista que impulsa Enrique Estevez lleva como candidato en Reconquista a Matías Godoy y la que lidera Claudia Balague a Alejandro Alvarez. Se votará en el Centro Socialista Gral. López al 805. En un encuentro llevado a cabo en el Club Belgrano Enrique Estevez llamó a la construcción de un partido de puertas abiertas y que conserve su independencia política. En otro párrafo señaló que el PS tiene que tener un proyecto que discuta el futuro que la argentina necesita, que pueda dar respuestas a los problemas de la gente. Remarcó que la preocupación tiene que estar centrada en los índices de pobreza recientemente publicados, que supera el 40% y que trepa al 60 % cuando se refiere a niños y jóvenes compatriotas. En ese sentido comentó que en cada borde de la grieta solo se discute lo que pasó y no lo que se debe hacer para cambiar la realidad. También dejó en claro que «Socialismo en Movimiento» no se alinea ni con el gobierno nacional ni con Cambiemos y que el camino a seguir consolidando es el del FPCy S y su experiencia de 12 años de gobierno en Santa Fe».

También entrevistamos a Raúl Lali Medina, referente del espacio en Reconquista quien comentó, "estamos muy contentos con la visita de Estevez en el marco de esta campaña interna, nos reunimos con compañeros de Reconquista y Avellaneda donde escuchamos un discurso que como eje central está el no perder la autonomía del partido, diferenciándose de Bases ya en la anterior elección general llamó a votar por Alberto Fernández y Roy Cortina integró una lista de Cambiemos. Nosotros pensamos que debemos salir de la grieta y conservar nuestros principios de independencia como socialistas» remarcó el ex encargado del Nodo Reconquista.