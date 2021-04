Amsafé entregó un petitorio al Director Provincial de Educación Rural 

La Comisión Directiva de Amsafe San Cristóbal le hizo llegar a Ubaldo López algunos puntos que conforman la agenda gremial en materia de educación rural. “Lo pusimos en conocimiento pensando, que pronto, habrá respuestas de abordaje para las diferentes situaciones que le presentamos”, explicó Vallejos a El Departamental

Los pedidos entregados

La fumigación una amenaza latente

En ruralidad tenemos protocolo que activamos ante una situación de fumigación. (Acuerdo paritario 2018)

Consideramos totalmente beneficiosa la aprobación de una nueva Ley de Fitosanitarios que elimine el uso de aplicación aérea y restricción de la terrestre.

En contexto de pandemia, la propuesta de presencialidad al aire libre, en su mayoría significa exponer a nuestros alumnos/as, a un ambiente contaminado.

Riesgo epidemiológico: la libre circulación de camiones, veterinarios, ingenieros, empresas relacionadas a la siembra y cosecha, las relacionadas a la compra y venta de hacienda, casi todos de lejana procedencia, tienen contacto directo con las familias de nuestros niños y hace que el riesgo epidemiológico sea el mismo que puede tener una escuela urbana.

Caminos rurales

Un histórico reclamo relacionado a condiciones de trabajo de decenas de docentes y alumnos rurales.

Caminos intransitables, sin mantenimiento por años, en el territorio de nuestro departamento, ponen en riesgo de vida a quienes los transitan, especialmente cuando se producen lluvias o temporadas de sequía.

Solicitamos se gestione, en forma urgente:

A) la reparación la Ruta 13. Ruta que es transitada para llegar a escuela El Tigre, Costa del Salado, Aguará y El Lucero.

b) arenado de la Ruta 92S hasta el CER 238, distrito La Rubia.

Que el mantenimiento de la accesibilidad hacia las escuelas rurales sea una política de Estado provincial y de los gobiernos locales.

Conectividad y servicio de telefonía

La estrategia de la virtualidad para garantizar la continuidad pedagógica en contexto de pandemia, evidenció una total desigualdad a la hora de utilizar con nuestros alumnos/as internet o el simple llamado telefónico. La virtualidad debe garantizarse en ruralidad post-pandemia, como una estrategia para temporadas de lluvias e inundaciones.

CER N° 93 LA EMILIA

La construcción del nuevo edificio escolar ha sido el compromiso de varios legisladores o funcionarios. Otro reclamo histórico que presentamos a esta nueva gestión, esperando que se tome la decisión política para que la comunidad educativa de este CER desarrolle, pronto, sus actividades en condiciones dignas.

La ruralidad representa el 56% del sistema educativo del departamento. 26 escuelas de cuarta categoría, 34 centro educativos radiales y 19 núcleos rurales.

El o la docente/directivo rural no puede delegar por ser mayormente personal único. Todas las dimensiones institucionales son responsabilidad de una sola persona como así también la higiene del establecimiento educativo, hoy tan relacionada con las condiciones de salubridad.

La creación de Asistente escolar función Portero Itinerante, para CER o Esc. De 4° categoría ubicadas en un mismo distrito, es una necesidad que debe ser evaluada y reconocida para las futuras tomas de decisiones referida a creaciones de cargos.

Comedor Escolar

Los siguientes CER reciben partidas de comedor escolar. Servicio a cargo también del maestro/a.

Solicitamos la creación del cargo de cocinera: CER 237 (Ambrosetti) y CER 397 (La Rubia)

Celador de albergue

La escuela primaria de Jornada Completa N° 952 “paraje El Lucero, alberga niños y niñas de Nivel Inicial /primario y alumnos del Núcleo Rural N° 1610. Este servicio de albergue lo sostiene el compromiso de los docentes de la institución. Solicitamos urgente creación del cargo celador de albergue.

ESC. De jornada completa con albergue N° 6168 (Costa del Salado)

Necesidades: Cocinera/o para atención comedor escolar noche. Celadora para albergue mujeres

Infraestructura: ampliación albergue mujeres/ salón para Nivel Inicial/ Aula para alumnos/as del Núcleo rural /canaletas/ playón en el patio que hasta ahora es de tierra/ refacciones en albergues/ baños en albergues. Mobiliarios para albergues.

Una escuela que exige urgente abordaje.

Boleto Educativo Rural

Beneficio para docentes/ alumnos/as y asistentes escolares, que hasta la fecha no está garantizado en el territorio departamental.

Causa: falta de firmas de solicitud de convenio o convenio de varias comunas o municipios ante la Secretaria de Integración y Fortalecimiento Institucional.

Como consecuencia:

falta de presencialidad en 12 núcleos rurales de los 19 distribuidos en las zonas rurales del dpto.

los alumnos/as de 5° año 2020, no realizaron la etapa intensiva para obtener su título secundario

posibilidades de que varios no continúen cursando su trayectoria escolar por no tener garantizado la continuidad pedagógica virtual que reemplaza a la presencialidad. En los ámbitos rurales es muy significante en encuentro docente –alumno-familia.

Este Boleto Educativo Rural es la respuesta a otro histórico reclamo de docentes rurales de nivel primario e Inicial, quienes a diferencia del secundario rural no tenían aporte económico para el traslado. Beneficio al cual no podrán acceder con sus alumnos si no hay resolución de la situación actual: falta de firmas de convenios.