San Guillermo: nuevas medidas que se adaptan al decreto provincial 

La Intendente de San Guillermo Romina López explicó cómo se adaptan las medidas del decreto del Gobierno Provincial a la ciudad de San Guillermo que comenzarán a regir este viernes. "Hemos decidido ir en sintonía con el decreto provincial así tenemos las mismas medidas que el resto de las localidades de la región y evitamos que se nos vayan a otras localidades. Por eso, vamos a respetar los horarios y restricciones planteadas por Provincia. Estos horarios más flexibles a los que teníamos no nos tienen que llevar a un relajamiento, porque la situación epidemiológica que tenemos en San Guillermo sigue siendo complicada", explicó la Intendente.

"Los comercios que no venden alimentos podrán trabajar hasta las 19.00 horas, mientras que los comercios que vendan alimentos, como las carnicerías, verdulerías, supermecados y despensas podrán estar abiertos hasta las 20.00 horas. Eso es lo que establece el decreto de Provincia y cambia en el caso de las despensas y kioscos que antes por decisión de la Municipalidad podían estar abiertos hasta más tarde. El Gobierno de la Provincia dispuso que la circulación sea hasta las 21.00 horas. Los locales gastronómicos podrán recibir gente hasta las 23.00 y deberán cerrar sus puertas a las 00.00 horas. La gente podrá ir caminando o en bicicleta, pero no con sus autos a partir de las 21.00, según lo establece el decreto provincial al cual nos adherimos", agregó.

Por su parte, Leonardo Blengino, presidente del Centro Comercial de San Guillermo: "le vamos a pedir a los comercios que renueven y actualicen sus protocolos, así pueden seguir trabajando. Desde el Gobierno de la Provincia nos piden que se renueven así que podemos asesorarlos o para que se comuniquen con Rafael Tosolini de la Municipalidad y pueda asesorarlos. Estos horarios más extendidos a los que teníamos benefician a los comercios, pero tenemos que aprovecharlos y seguir cumpliendo con los protocolos".

Fuente TV COOP