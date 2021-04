Para Corach la provincia está al límite en el sistema sanitario

El ministro de Gestión Pública de la provincia, Marcos Corach, informó que “en la provincia está al límite el sistema sanitario. También los recursos humanos y el oxígeno, si seguimos esta tendencia va a llegar el momento en que no podamos atender a todos.

Hay que bajar los contagios y tomar conciencia. Lo que menos quisiera uno es que alguien no encuentre una cama para atenderse”.

“La población tiene que saber que el límite de aumento de camas ya es muy finito. Eso implica, como mínimo, que se cumplan las restricciones”, detalló el funcionario provincial y amplió: “Tuvimos que suspender las cirugías en el sistema privado en toda la provincia. En el sistema público estaban suspendidas desde el 1° de abril”.

“Sabemos que, en los trabajos, donde está todo protocolizado, no se producen los mayores contagios. Es necesario cumplir con los protocolos y no socializar”, puntualizó el titular de la cartera de Gestión Pública.

Asistencia a sectores afectados

Con respecto a la asistencia económica para los sectores afectados en el marco de la pandemia, Corach sostuvo que “el gobernador le planteó en su momento a la Nación que, si se cierran sectores, hay que hablar de asistencia. Aún hoy la mantenemos para sectores afectados por la pandemia y que nunca pudieron abrir, como los organizadores de eventos”.

Clases presenciales

“Por alguna razón fueron prioritarios los docentes a la hora de definir quiénes iban a ser vacunados. Entonces si hoy están vacunados y las escuelas están cumpliendo los protocolos, es lo que nosotros decimos desde el principio, una de las cosas a preservar además del sistema sanitario es la presencialidad en las escuelas y el sistema productivo, esas siguen siendo nuestras prioridades. La presencialidad la vamos a sostener lo máximo posible”, finalizó Corach.

Perotti dijo que la ocupación de camas será creciente

El gobernador Omar Perotti, y la ministra de Salud, Sonia Martorano, participaron de una videoconferencia con el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, y gobernadores y gobernadoras de distintas provincias del centro y sur del país, para analizar la situación sanitaria y definir nuevas medidas para enfrentar la segunda ola de coronavirus

Tras el encuentro Perotti contó que “en la reunión del presidente con todos los gobernadores, se conoció la situación de cada una de las provincias argentinas. En el caso puntual de la provincia de Santa Fe, pedimos que continúe el acompañamiento que tuvimos hasta ahora, para avanzar con todas las ampliaciones de camas que estamos tratando de tener, sumado a la incorporación de insumos y respiradores.

Todo lo que se está trabajando coordinadamente con el sector privado junto a la experiencia y la optimización del funcionamiento de los hospitales públicos, nos está permitiendo ampliar sobre lo ya ampliado en la primera ola, pero para lo cual se necesita un equipamiento de respiradores” subrayó Perotti.

“El planteo recurrente de todos, ha sido que estamos en una situación de meseta muy alta, con lo cual la necesidad de camas sigue existiendo. Eso se va a sostener en los próximos días por la cantidad de casos positivos, dentro de los cuales, con el alto nivel de contagiosidad y el porcentaje de internación que requiere. Nos hace prever que vamos a tener un número de ocupación de camas creciente”, agregó el titular de la Casa Gris.

Más adelante, Perotti se refirió a las medidas de protección vigentes: “Nosotros tenemos restricción vehicular a partir de las 21 horas, el cierre a partir de las 12 de la noche, pero eso no significa que el resto del día las cosas puedan hacerse con aglomeraciones y sin barbijo. Allí es donde hay que seguir cuidándose y hoy, más que nunca” remarcó el titular del Poder Ejecutivo provincial.

“Hay que usar más el barbijo, esto es parte central en el cuidado de todos los días y también cumplir con los protocolos en la instancia laboral. Hay que cuidar las actividades laborales y profesionales.

También recordar que mantener la apertura de las escuelas con presencialidad, depende del comportamiento de todos y de cada uno. Las acciones que el Estado está haciendo van en el resguardo de poder prestarle atención a cada uno de los santafesinos y santafesinas” indicó el gobernador.

Sobre el proceso de vacunación en la provincia, el mandatario provincial detalló que “estamos con un ritmo de vacunación muy importante. Ya están vacunadas las personas de más de 90 años, aquellas que superan los 80 años y también con más de 70 años de edad.

Ahora estamos en la franja de 60 años hacia arriba, pero con todos los geriátricos vacunados, con todo el sistema de salud con las dos dosis. Todos los docentes primarios, iniciales, especiales, secundario, terciario, público y privado, están vacunados con las primeras dosis. Entonces, todas las dosis Sinopharm que llegan van a ser destinadas a las segundas dosis de todos ellos” amplió Perotti.

En ese mismo orden de cosas, el gobernador de la provincia inició que “tenemos el 65% de los policías que están en la primera línea ya vacunados. Ahora necesitamos que todos lleguen a la vacuna, y para eso hay que cuidarse, hay que multiplicar el esfuerzo y las responsabilidades de cada uno, tanto como el accionar colectivo”, agregó Perotti.

Por último, el mandatario provincial hizo un pedido a cada uno de los santafesinos y santafesinas: “El pedido a todos y a cada uno de los que tienen que cumplir un protocolo, es que lo hagamos y que tengamos el máximo cuidado posible. Allí está el secreto de poder sobrellevar los próximos meses, esos en los que tendremos que tener un ritmo de vacunación importante y al mismo tiempo preservarnos de los efectos de la pandemia.

Es necesario afrontar esta etapa, trabajando y a la vez, cuidándonos, cumpliendo los protocolos y manteniendo la debida distancia, usando el barbijo y lavándonos las manos. Con mucha precaución y cuidado, multiplicando el esfuerzo y las responsabilidades propias y las de todos”, concluyó el gobernador.